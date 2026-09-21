To svenske lastbil-modeller får fem stjerne

Mandag 21. september 2026 kl: 13:49

Euro Ncap peger på, at Scania's G- og R‑serie-lastbiler er blevet opdateret og at G-serien opnåede 82 procent for sikkerhed under kørsel og 96 procent for sikkerhed, når det gælder om at undgå ulykker.



Scania's R-serie opnåede 76 procent for sikkerhed under kørsel og 96 procent for sikkerhed, når det gælder om at undgå ulykker.



For sikkerhed efter en ulykke fik de to Scania-serier 80 procent lige som Mercedes-Benz og BYD.



Euro NCAP fremhæver, at de to Scania-modeller leverede tæt på fuld score i systemer til aktiv forebyggelse af ulykker omfattende køretøj, fodgængere og cyklister.



Hos Euro NCAP peger man på, at en stor del af sikkerhedssystemerne, der kørte Scania-serierne frem til fem stjerner og CitySafe-stemplet, er ekstraudstyr og ikke en del af bilernes standardudstyr.



Om Scania G- og R-serier:





Scania's opdaterede G-serien har gennemgået yderligere test, hvilket har indbragt den to-akslede model en ekstra stjerne i forhold til bedømmelsen fra 2025. Den har nu fået en fem-stjernet bedømmelse for både en to-akslet trækker, som den deler med Scania's tre-akslede forvogn i samme serie der er blevet testet i år.









Euro NCAP peger på, at Scania G-serie både som trækker og forvogn kan være et meget sikkert valg for operatører, når den er udstyret med alt det bedømte, valgfrie sikkerhedsudstyr.









Den er tilgængelig med næsten alle de sikkerheds- og kørersupportsystemer, som Euro NCAP overvejer, og mange af dem præsterer meget godt. Direkte syn er god for et langtransportkøretøj, hjulpet af den mellemhøje kabine, men stadig begrænset af konventionelle spejle.









Opdateringerne omfatter tilføjelse af en nær-følgningsafstands-informationsfunktion og et cyklistbeskyttelsessystem for højresving, samt forbedringer af system til at undgå frontkollisioner og vognbaneassistentsystem, der holder køretøjet i den rigtige bane.









Serien har en nul-emissionsvariant, der overholder Euro NCAP's krav til Sikkerhed efter Kollision. Samlet set er Scania G-serien et sikkert valg, der sikrer CitySafe-prisen takket være markedsledende præstationer inden for Undgåelse af Kollisioner, kombineret med stærk Sikker Kørsel. Euro NCAP kan anbefale den som et sikkert valg, forudsat at alt det bedømte, valgfrie sikkerhedsudstyr er monteret på køretøjet ved køb.









Scania har også opdateret sin R-serien, som har gennemgået yderligere test, hvilket har indbragt den en ekstra stjerne i forhold til bedømmelsen fra 2025. Den opnår nu en fem-stjernet bedømmelse som både trækker og forvogn og kan dermed være et meget sikkert valg for operatører, når den er udstyret med alt det bedømte, valgfrie sikkerhedsudstyr.









Euro NCAP fremhæver, at Scania's R-serie fortsætter med at levere en solid præstation med en afbalanceret tilgang til sikker kørsel og undgåelse af kollisioner. Den er tilgængelig med næsten alle de sikkerheds- og kørersupportsystemer, som Euro NCAP overvejer, og mange af dem præsterer godt.









Det direkte syn er tilstrækkeligt for et langtransportkøretøj, men begrænset af den højere kabine og forhindringer fra konventionelle spejle. Scania har i senere opdateringer introduceret kameraspejle på sine lastbilmodeller.









Opdateringerne omfatter tilføjelse af en nær-følgningsafstands-informationsfunktion og et cyklistbeskyttelsessystem for højresving, samt forbedringer af system til at undgå frontkollisioner og vognbaneassistentsystem, der holder køretøjet i den rigtige bane.









Serien omfatter også en nul-emissionsvariant, der overholder Euro NCAPs krav til Sikkerhed efter Kollision. Samlet set er Scania R-serien et sikkert valg, der får CitySafe-prisen takket være markedsledende præstationer inden for undgåelse af kollisioner, hvilket hjælper med at opveje en ellers gennemsnitlig bedømmelse af det direkte udsyn. Euro NCAP kan på baggrund af testen anbefale Scania's R-serie som et sikkert valg, forudsat at alt det bedømte, valgfrie sikkerhedsudstyr er monteret på køretøjet ved køb.









Euro NCAP-vurdering - september 2026 Model Kategori Sikkerhed under kørsel Kollision-sikkerhed Sikkerhed efter ulykke Vurdering Citysafe Fjerntransport

BYD ETT 44 (electrisk) 4x2 trækker 89 % 73 % 80 % ***** X Mercedes-Benz Actros F 4x2 trækker 79 % 82 % 80 % ***** X Mercedes-Benz Actros F 6x2 forvogn 79 % 82 % 80 % ***** X Scania G-series 4x2 trækker 82 % 96 % 80 % ***** X Scania G-series 6x2 forvogn 82 % 96 % 80 % ***** X Scania R-series 4x2 trækker 76 % 96 % 80 % ***** X Scania R-series 6x2 forvogn 76 % 96 % 80 % ***** X (Kilde: Euro NCAP)





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