Busdæk består af 70 procent genanvendte materialer

Tirsdag 22. september 2026 kl: 13:57

Michelin har sat et mål om, at alle selskabets dæk i 2050 skal være fremstillet af 100 procent genanvendte og fornybare materialer. I 2030 er ambitionen at nå et gennemsnit på 40 procent brug af mere bæredygtige materialer som udtjente dæk, genbrugsstål, syntetisk gummi og organisk affald på tværs af hele produktporteføljen.





Claus Chouhan, der er direktør for Michelin i Danmark, peger på, at den nye prototype på et busdæk i dimensionen 275/70R 22.5, som Michelin nu viser frem for første gang, er et stort skridt på vejen.









- Det nye dæk til bussegmentet er ikke et regulært serieprodukt. Det er en teknologisk demonstation, der viser, hvilke materialer og løsninger vi kommer til at bringe videre i kommende dækgenerationer. Men dækket understreger, at det er muligt at løfte andelen af alternative materialer i dæk uden at gå på kompromis med et premiumdæks kvalitet og ydeevne, fremfører han.









Risskaller og syntetisk gummi

For at øge andelen fra den tidligere prototype, der rummede 58 procent mere bæredygtigt materiale, har Michelins hold af dækudviklere erstattet de traditionelle fossile råstoffer i dækket med en række genanvendelige og genanvendte materialer - eksempelvis naturgummi, biobutadien-baseret syntetisk gummi, biobaseret silica fra risskaller samt genanvendt stål og carbon black - en form for sod i form af et fint, sort pulver lavet af rent kulstof, som fremstilles ved ufuldstændig forbrænding eller termisk nedbrydning af kulbrinter









Sideløbende med udviklingen af dæk, der består af stadig mere genanvendte materialer, arbejder Michelin også målrettet på at opbygge de industrielle forsyningskæder, der er nødvendige for skalere mere bæredygtige dækløsninger i praksis. Det gælder projekter som BioButterfly-produktionsanlægget i Bassens ved Bordeaux, der udvikler biobutadien fra plantebiomasse med Michelin som partner. biobutadien er en bæredygtig og CO2-reducerende byggesten til fremstilling af syntetisk gummi og plast.









Selskabet er også stærkt engageret i EU’s BlackCycle-projekt, der udvikler metoder til at udvinde højkvalitets carbon black fra udtjente dæk.





Michelin understreger, at andelen på 70 procent fornybare og genanvendte materialer i busdækket rent faktisk findes i dækket og er certificeret af en uafhængig tredjepart.

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