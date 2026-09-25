Danske lastbiler transportarbejder mere

Fredag 25. september 2026 kl: 12:14

Ser på på tallene fra andet kvartal sidste år steg det samlede transportarbejde med 190 millioner tonkm, hvilket svarer til en fremgang på 4,6 procent. Her steg det nationale transportarbejde med 3,7 procent fra 3.585 millioner tonkm i andet kvartal 2025 til 3.719 millioner tonkm i andet kvartal i år, mens det internationale transportarbejde steg med 10 procent fra 520 tonkm i andet kvartal 2025 til 575 millioner tonkm i andet kvartal i år.









Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse over danske lastbilers internationale transportarbejde går fire femtedele af danske lastbilers transportarbejde fra Danmark til Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg.









For de danske lastbilers ture til Danmark fra udlandet er det ni tiendedele af transportarbejdet, der kommer fra et af de nævnte lande.









Det mest besøgte land for danske lastbiler er Sverige. Det gælder gåde transportarbejdet til Sverige og transportarbejdet fra Sverige. Efter en periode med et relativt stabilt niveau er transportarbejdet fra danmark til Sverige faldet fra omkring 150 millioner tonkm til omkring 110 millioner tonkm.









Når det gælder Norge har der også været en faldende tendens gennem de seneste år fra knap 100 millioner tonkm omkring 2020 til omkring 65 millioner tonkilometer i 2026. Ser man på danske lastbilers transportarbejde til Tyskland, tyder tallene på, at transportarbejdet har stabiliseret sig på omkring 70 millioner tonkm efter at have nået et lavpunkt omkring 2022.









I modsætning til Sverige, Norge og Tyskland er transportarbejdet til Benelux-landene efter en lang stabil periode steget siden 2021 fra omkring 20 millioner tonkm frem til 2020 ti lomkring 35 millioner tonkm i 2026.









Ser man på danske lastbilers arbejde fra de nærmeste nabolande og til Danmark har transportarbejdet fra Sverige har ligget på et stabilt niveau på omkring 60 millioner tonkm siden 2020, mens transportarbejdet fra de øvrige nabolande i stort set samme periode er steget.









Transportarbejdet fra tyskland er steget fra omkring 25 millioner tonkm i 2021 til godt 30 millioner tonkm i 2026, mens transportarbejdet med danske lastbiler fra Norge til Danmark er steget fra omkring 15 millioner tonkm i 2022 til omkring 25 millioner tonkm i 2026. Fra Holland, Belgien og Luxembourg er transportarbejdet steget fra 10 millioner tonkm i 2021 til godt 20 millioner tonkm i 2026.









Stigningerne kommer efter en langvarig periode op til 2020, hvor danske lastbiler havde næsten konstant fald i transportarbejde fra nabolandene til Danmark. Danmarks Statistik fremhæver, at de seneste års vækst ikke indhentet fortidens tab.





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