Bus kørte fra sin chauffør

Torsdag 24. september 2026 kl: 11:55

Chaufføren i bussen var ifølge politiet steget ud af bussen for at tjekke en dør. Imidlertid var bussen stadig i gear, så den satte sig i bevægelse og ramte et cykelskur og adskillige cykler med ganske lav hastighed.









Forruden gik i stykker på bussen, der også fik nogle buler ved påkørslen, men ingen personer kom noget til.









Chaufføren - en 70-årig mand fra lokalområdet - er ind til videre ikke sigtet for noget. Politiets undersøgelser skal nu afdække, om der vil være grundlag for en sigtelse.

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