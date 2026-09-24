Bus kørte fra sin chauffør
Torsdag 24. september 2026 kl: 11:55Af: Redaktionen
Onsdag klokken 20.20 fik politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster en anmeldelse om et færdselsuheld, der var sket på Banegårdspladsen i Vordingborg, hvor En bus var havnet i et læskur
Chaufføren i bussen var ifølge politiet steget ud af bussen for at tjekke en dør. Imidlertid var bussen stadig i gear, så den satte sig i bevægelse og ramte et cykelskur og adskillige cykler med ganske lav hastighed.
Forruden gik i stykker på bussen, der også fik nogle buler ved påkørslen, men ingen personer kom noget til.
Chaufføren - en 70-årig mand fra lokalområdet - er ind til videre ikke sigtet for noget. Politiets undersøgelser skal nu afdække, om der vil være grundlag for en sigtelse.
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