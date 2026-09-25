Militær mobilitet starter med civil mobilitet

BUDSKAB FRA NORDISKE VOGNMANDSORGANISATIONER:

Fredag 25. september 2026 kl: 13:38

På mødet drøftede repræsentanter fra transportbranchen, forsvarssektoren og myndighederne, hvordan de nordiske lande kan styrke samarbejdet om beredskab og militær mobilitet.









Ifølge NLA er en effektiv militær mobilitet afhængig af mere end veje og broer. Hvis man hurtigt ønsker at kunne mobilisere ressourcer i krise- og konfliktsituationer, er dgang til lastbiler, chauffører, energi, værksteder og digitale systemer er afgørende.









De nordiske erfaringer peger samtidig på behovet for tættere samarbejde mellem offentlige myndigheder, forsvar og transportvirksomheder samt bedre rammer for grænseoverskridende transport og mobilisering af kapacitet.









Stærk civil sektor styrker forsvarsevne

NLA-årsmødet fandt sted i forlængelse af, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i denne uge advarede mod en skærpet trussel fra Rusland. Samtidig har transportminister Signe Munk (SF) annonceret et nyt Beredskabsforum, hvor godstransporten tildeles en central rolle.





Erik Østergaard, der er administrerende direktør i den danske vognmandsorganisation, DTL, understreger, at transportbranchen er en central del af samfundets beredskab.









- Hvis Danmark og Europa skal styrke deres forsvarsevne, kræver det også en stærk civil transport- og logistiksektor. Lastbilerne, chaufførerne og virksomhedernes kapacitet bliver afgørende, når forsyninger, materiel og mennesker skal flyttes hurtigt og sikkert. Derfor er det vigtigt, at transporterhvervet tænkes aktivt ind i arbejdet med både beredskab og totalforsvar, og at samarbejdet mellem myndigheder og erhvervsliv styrkes yderligere, siger han.









Det kan ifølge NLA ske ved at blandt andet at fjerne barrierer for grænseoverskridende militær transport, styrke forbindelsen mellem militær chaufføruddannelse og den civile arbejdsstyrke inden for transport samt forbedre kortlægningen af køretøjer og tilgængelig transportkapacitet.









- Det har de nordiske lande har gode forudsætninger for at gøre. Det vil bidrage til at sikre, at vi hurtigt kan mobilisere ressourcer i krisesituationer, samtidig med at vi styrker transportsektorens effektivitet, robusthed og konkurrenceevne i fredstid, siger formand for NLA og administrerende direktør i Sveriges Åkerier, Oscar Hyléen.









NLA's årsmøde samlede medlemmer fra DTL, Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Finlands Transport og Logistik (SKAL).

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