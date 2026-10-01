Ny sanktionsmodel - stadig flest bøder på 9.000 kroner

TRANSPORTORGANISATION OM VEJAFGIFTSBØDER:

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 20:00

De nye retningslinjer trådte i kraft 26. Juni 2026. I en uge i september så ITD en række af de første vejafgiftsbøder, der er udstedt efter den nye praksis.





ITD kunne så konstatere, at en enkelt af de bøder, ITD har set, var på et lavere beløb end de 9.000 kroner, som var den faste bødesats frem til ændringen. De nye retningslinjer opererer med tre vejledende bødeniveauer, hvor 9.000 kroner er det højeste.





De første sager vækker bekymring hos ITD, der dog peger på, at det endnu er for tidligt at sige, hvordan bøderne generelt vil fordele sig.





- Vi kan ikke konkludere noget endeligt ud fra de sager, vi har set indtil nu. Men det er bemærkelsesværdigt, at næsten alle bøderne ligger på 9.000 kroner. Det understøtter vores vurdering af, at ændringen kun i begrænset omfang vil gøre en forskel for de vognmænd, der rammes af fejl, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør i ITD.





Da den nye sanktionsmodel blev præsenteret, gennemgik ITD 1.050 bødesager. Analysen viste, at mindst tre ud af fire fortsat ville udløse den højeste bøde på 9.000 kroner.





En del af de nyudstedte bøder vedrører overtrædelser begået mellem 18. december 2025 og 26. juni 2026, hvor kun særlige sager behandlet, mens de øvrige sager var sat i bero.





At denne gruppe sager nu bliver taget op, får ITD til at efterlyse en samlet melding om håndteringen af de gamle bødesager.





- Det havde været rimeligt med en samlet melding om, hvordan de gamle sager bliver håndteret, siger Stefan K. Schou og fremføre, at vognmændene har brug for at vide, hvor de står, før behandlingen af de sager, der blev stillet i bero, blev taget op igen.





Tilbage står spørgsmålet om de bøder, der var udstedt efter den gamle bødepraksis, da den ordinære bødeudstedelse blev sat i bero 18. december 2025.





Efter at være blevet stævnet af ITD tilkendegav de to ansvarlige ministerier i juni i år, at den hidtidige praksis ikke var i overensstemmelse med EU-rettens proportionalitetsprincip. Den blev derfor erstattet af den nye model med vejledende bødeniveauer på 2.000, 4.000 og 9.000 kroner.





Myndighederne oplyste samtidig, at der blev arbejdet på en proces for håndteringen af de allerede udstedte bøder. ITD peger på, at den proces fortsat ikke er meldt ud.





ITD fastholder kravet om, at bøder udstedt efter den tidligere praksis skal annulleres.













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