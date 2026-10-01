Polsk lastvognschauffør forsøgte at smugle 3,6 millioner cigaretter ind i Danmark

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 20:09

Den 27-årige polske mand blev anholdt onsdag aften i forbindelse med, at Toldstyrelsen og politiet gennemførte en fælles kontrol, der begyndte onsdag eftermiddag og strakte sig til ud på aftenen. Klokken 23.21 tog de to myndigheder et polsk indregistreret sættevognstog ud til kontrol. Under kontrollen fandt politiet i samarbejde med Toldstyrelsen flere paller cigaretter, som ikke var deklareret. I alt var der tale om 3,6 millioner cigaretter. Den 27-årige polske chauffør blev derefter anholdt og sigtet for groft smugleri.

Ved grundlovsforhøret nægtede den 27-årige chauffør sig skyldig i smugleri, men kærede ikke kendelsen. Syd- og Sønderjyllands Politi fortsætter efterforskningen.





Natten til torsdag blev en anden polsk lastbilchauffør anholdt for at have forsøgt at smugle cigaretter ind i Danmark, da han kørte i land fra en færge i Gedser.









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Polsk chauffør havde udeklarerede cigaretter på ladet









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