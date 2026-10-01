Transportorganisation holder fast i sin stævning af Staten

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 20:20

- Vi finder hele forløbet dybt kritisabelt. Regeringen har selv erkendt, at bødepraksissen var ulovlig, og alligevel vælger man nu at fastholde bøder, der er udstedt efter netop den praksis. Det er svært at betegne som andet end en skandale. Vi gennemgår nu afgørelsen grundigt sammen med vores advokat og fastholder vores stævning, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør i ITD.









ITD varetager omkring 5.000 indsigelsessager på vegne af medlemmer og kunder og har gennem hele forløbet fastholdt, at bøder udstedt efter den ulovlige praksis skal annulleres.





ITD vurderer nu næste skridt

ITD har stævnet Transportministeriet og Skatteministeriet på grund af den tidligere bødepraksis. Retssagen har været sat i bero, mens ministerierne arbejdede på en ny bødemodel og løsning på de bøder, der blev udstedt efter den ulovlige model. ITD har fra start gjort det klart, at en genbehandling efter den nye bødemodel efter organisationens opfattelse ikke kan træde i stedet for en annullering.





- Vognmændene har i snart to år levet med konsekvenserne af en bødepraksis, som staten nu selv har erkendt, ikke levede op til EU-retten. Derfor er det også helt rimeligt at forvente, at staten rydder ordentligt op efter sig. Det handler om retssikkerhed og om, hvorvidt staten kan ændre ulovligt udstedte bøder med tilbagevirkende kraft, siger Stefan K. Schou.





Den nye bødemodel opererer med vejledende bødeniveauer på 2.000, 4.000 og 9.000 kroner. ITD har gennemgået 1.050 bødesager fra 2025, og analysen viste, at mindst 800 af dem, hvilket svarer til 76,2 procent, fortsat ville udløse den højeste bøde på 9.000 kroner efter den nye model.





By-, Land- og Transportministeriet oplyser, at samtlige 46.427 vejafgiftsbøder udstedt fra 1. januar til 18. december 2025 skal genbehandles efter den nye bødepraksis. Bødemodellen blev sat i bero 18. december sidste år efter ITD's stævning af staten og klage til EU-Kommissionen for brud på EU-rettens proportionalitetsprincip.





By-, Land- og Transportministeriet erkendte 25. juni 2026 i en orientering til Folketingets Transportudvalg, at den hidtidige bødemodellen var i strid med EU-retten.









Interesserede kan læse mere om den nye bødepraksis her:





Vognmandsorganisation roser nye regler





Nyt cirkulære lægger nye retningslinjer for vejafgifsbøder





Flere situationer er uafklarede





Det er en stor sejr

























© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.