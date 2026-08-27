Arbejdstilsynet har sat nye datoer for målrettede virksomhedsforløb
Torsdag 27. august 2026 kl: 13:58Af: Redaktionen
Formålet med Arbejdstilsynets målrettede virksomhedsforløb for dem, der kører med stykgods, varer eller pakker i Danmark, er at give deltagerne inspiration og værktøjer til, hvordan man kan arbejde med at forebygge ulykker med sikkerhedstiltag, som er aktuelt for arbejdet på særligt transportområdet
Arbejdstilsynets virksomhedsforløb består af to fysiske møder, der sætter fokus på handlinger og redskaber, som kan hjælpe med at øge sikkerheden for chauffører.
Formålet med forløbene er, at deltagerne kommer hjem med inspiration til, hvordan man kan arbejde med et eller flere konkrete sikkerhedstiltag. De virksomheder, der deltager, kan også inspirere hinanden til gode løsninger.
Forløbene henvender sig til alle transportvirksomheder - både dem, der kører med tungt gods og dem, der kører med gods i varebiler. Mange sikkerhedstiltag for chauffører er de samme uanset bilens størrelse.
Der er plads til op til fire deltagere fra hver virksomhed og Arbejdstilsynet vil gerne have, at man deltager med mindst en chauffør, da forløbende indeholder nogle øvelser og workshop, hvor det er en forudsætning, at der er en chauffør med.
Det er op til den enkelte virksomhed, hvem der ellers deltager i møderne, men arbejdstilsynet anbefaler:
- Chauffører
- Ledere - eksempelvis kørselsleder, disponent, vognmand
- Arbejdsmiljørepræsentanter
Forløbene er gratis, og man er automatisk tilmeldt begge dage. Til alle møderne byder Arbejdstilsynet på let frokost fra kl. 12.00-12.30, inden programmet starter.
Forløb i Kolding:
- 28. oktober 2026 kl. 12-16
- 12. januar 2027 kl. 12-16
- Sted: Tilsynscenter Syd, Eltangvej 232, 6000 Kolding
Interesserede kan tilmelde sig her (Tilmeldingsfrist d. 14. oktober 2026):
Forløb i Slagelse:
- 28. oktober 2026 kl. 12-16
- 12. januar 2027 kl. 12-16
- Sted: Tilsynscenter Øst, Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse
Interesserede kan tilmelde sig her (Tilmeldingsfrist d. 14. oktober 2026):
Det siger tidligere deltagere på Arbejdstilsynets forløb:
Det er godt at samles fysisk og dele noget viden om, hvad der virker og ikke virker. Der må være nogen, der har guldkornene, og det kan noget. Vi har jo flere fora. Men det, at vi sidder fysisk, det giver noget andet.
Kjeld Andersen, Dansk Retursystem
Dialog og snakken var generel god, kort og præcis, og mange var åbne. Det var godt, at vi også havde vognmændene og chaufførerne med, så vi havde flere led i spil. Det giver noget at høre det fra chaufførerne.
Kristina Vissing, HSE Specialist hos Blue Water Shipping
(Kilde til citaterne: Arbejdstilsynet)
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