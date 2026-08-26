Mand ved varebil knuste forruden på en lastbil
Onsdag 26. august 2026 kl: 15:21Af: Redaktionen
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterlyser vidner til en episode ved et vejarbejde ved Maribo på Motorvej E47, hvor en lastbilchauffør på vej sydover fik knust forruden på sin lastbil tirsdag lidt efter klokken 18
Ved vejarbejdet ved Maribo holdt en hvid varebil, og pludselig kastede en ukendt gerningsmand en genstand, som ramte lastbilens forrude, så den blev ødelagt, og chaufføren måtte bremse hårdt op.
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at gerningsmanden hurtigt kørte fra stedet i varebilen i nordlig retning. Han beskrives som en ca. 40-årig mand, almindelig af bygning, lys i huden og med en blå T-shirt og blå bukser.
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der har bemærket episoden, eller som måske har optagelser fra et dashcam. Politiet, der behandler anmeldelsen som en straffelovsovertrædelse, kan kontaktes på telefon 114.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Testkører takker af efter 40 år
- Utilfreds lastbilchauffør overfaldt turister på rasteplads
- Mand ved varebil knuste forruden på en lastbil
- Amu-center i Odense inviterer til åbent hus
- Fire-akslet overførselsanhænger har alu-kofanger og lukkede cyklistværn
- Nye styresystemer skal mindske ekstra kø og rejsetid under tunnelbyggeri
- Energiselskab med hovedsæde i Jylland åbner nye ladeparker for lastbiler på Sjælland
- Svensk lastbilproducent sætter et "s" på sit servicekoncept fra 2022
- Lastvognsservice i Herning bliver en del af nordjysk koncern
- Ny samkørselsplads bliver knudepunkt for flere transportformer
- Tyske toldere fandt over 14 millioner cigaretter i lagerhal
- Gardintrailer er fleksibel med sit hæve- og skydetag
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!