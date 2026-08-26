Mand ved varebil knuste forruden på en lastbil

Onsdag 26. august 2026 kl: 15:21

Ved vejarbejdet ved Maribo holdt en hvid varebil, og pludselig kastede en ukendt gerningsmand en genstand, som ramte lastbilens forrude, så den blev ødelagt, og chaufføren måtte bremse hårdt op.









Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at gerningsmanden hurtigt kørte fra stedet i varebilen i nordlig retning. Han beskrives som en ca. 40-årig mand, almindelig af bygning, lys i huden og med en blå T-shirt og blå bukser.









Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der har bemærket episoden, eller som måske har optagelser fra et dashcam. Politiet, der behandler anmeldelsen som en straffelovsovertrædelse, kan kontaktes på telefon 114.





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