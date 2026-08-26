Fire-akslet overførselsanhænger har alu-kofanger og lukkede cyklistværn
Onsdag 26. august 2026 kl: 13:03Af: Redaktionen
Brdr. Jensens Godstransport A/S, der har hjemsted i Nørre Kirkeby i nærheden af Nr. Alslev på Falster, har fået leveret en ny fire-akslet Kel-Berg overføringsanhænger med trevejstip fra Lastas i Hedensted. Den nye fire-akslede overføringsanhænger, der passer til 7-7,5 meter container, er blandt andet opbygget med lukket cyklistværn i form af fulde skørter i begge sider og alu-dørk
Om den nye fire-akslede Kel-Berg overføringsanhænger:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Lukket cyklistværn i begge sider med indbyggede værktøjskasse i venstre side
- Alu-dørk på toppen
- Justerbar bagende til containere i længde af 7.000 mm til 7.500 mm
- Aftageligt stop og rullegrav i fuld bredde
- 2.300 mm rullebanebredde
- Smørestation og P-Light station i venstre værktøjskasse, hvor alle betjeninger er monteret
- Ca. to trediedele af anhængerens længde er opbygget med tre-vejs tipramme
- Ø 57,5 mm trækøje
- Yderste fælg er blanke Alcoa Dura-Bright alu-følge, mens inderste følg er af stål
- Kromhætter på hjulbolte
- Trækstangen måler 1.920 mm og kan justeres 6 x 100 mm
- Alu-kofanger
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor tredie aksel er med liftfunktion
Den nye overføringsanhænger, der har en tilladt totalvægt 32.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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