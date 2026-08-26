Fire-akslet overførselsanhænger har alu-kofanger og lukkede cyklistværn

Onsdag 26. august 2026 kl: 13:03

Om den nye fire-akslede Kel-Berg overføringsanhænger:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Lukket cyklistværn i begge sider med indbyggede værktøjskasse i venstre side

Alu-dørk på toppen

Justerbar bagende til containere i længde af 7.000 mm til 7.500 mm

Aftageligt stop og rullegrav i fuld bredde

2.300 mm rullebanebredde

Smørestation og P-Light station i venstre værktøjskasse, hvor alle betjeninger er monteret

Ca. to trediedele af anhængerens længde er opbygget med tre-vejs tipramme

Ø 57,5 mm trækøje

Yderste fælg er blanke Alcoa Dura-Bright alu-følge, mens inderste følg er af stål

Kromhætter på hjulbolte

Trækstangen måler 1.920 mm og kan justeres 6 x 100 mm

Alu-kofanger

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor tredie aksel er med liftfunktion





Den nye overføringsanhænger, der har en tilladt totalvægt 32.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





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