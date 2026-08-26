Svensk lastbilproducent sætter et "s" på sit servicekoncept fra 2022

Onsdag 26. august 2026 kl: 10:37

Da Scania Sverige udviklede Service 360, var udgangspunktet enkelt - Kunderne skulle kunne tilpasse serviceniveauet til deres virksomhed gennem et modulært opbygget system med forskellige aftaler og valgmuligheder. På den måde kunne Scania skabe højere kundeværdi, bedre omkostningskontrol og øget rentabilitet.









Konceptet viste sig hurtigt at imødekomme mange af de behov, som transportvirksomheder står over for i hverdagen. Erfaringerne fra Sverige blev derfor grundlaget for en global udvikling af Scania's serviceydelser.









Resultatet er i dag Services 360, der har en fælles struktur, som gør det nemmere at vælge det rette serviceniveau og samtidig skaber forudsætninger for nye ydelser knyttet til elektrificering og ældre køretøjer.









Ifølge Scania afspejler navneændringen fra Service 360 til Services 360, som nok kan virke som en lille justering, en langt større forandring.









I takt med at transportbranchen udvikler sig, omfatter ydelsespakken ikke længere kun service og vedligehold, men også digitale tjenester, forbundne løsninger og støtte til elektrificerede køretøjsflåder. Målet er at give kunderne bedre kontrol over hele deres forretningen - fra driftstid og planlægning til omkostninger og energiforbrug.









En vigtig del af udviklingen er, at ydelsespakken tilpasses elektrificeringen. El-køretøjer har andre driftsmønstre og forudsætninger end traditionelle dieselkøretøjer.









En anden nyhed er, at Scania udvider ydelsespakken ved at introducere Classic - et nyt servicekoncept for ældre og brugte køretøjer. Dermed får flere kunder adgang til et struktureret serviceopbygget system, der bidrager til øget driftstid og en mere forudsigelig køretøjsøkonomi gennem hele livscyklussen.









Services 360 introduceres successivt på markeder verden over. Gennem den fælles struktur får kunderne et mere omkostningseffektivt og ensartet serviceydelsestilbud, uanset hvor de driver deres virksomhed. De nye serviceaftaler begynder at blive solgt i Sverige efter årsskiftet 2026/2027.

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