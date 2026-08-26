Lastvognsservice i Herning bliver en del af nordjysk koncern

Onsdag 26. august 2026 kl: 10:24

NSH A/S, der ejer Im. Stiholt A/S og Stiholt Erhverv A/S, har indgået aftale om at overtage Diesel Dok ApS i Herning med virkning fra 1. juli i år. Flere fra den nuværende ejerkreds fortsætter som medejere.









Diesel Dok er et veletableret værksted, som udfører service og reparation af blandt andet lastbiler, busser, varevogne, trailere og påhængsvogne. Virksomheden er autoriseret MAN-serviceværksted, men servicerer køretøjer af alle mærker. Diesel Dok har desuden specialkompetencer inden for blandt andet dyretransporter, hydraulik, forsvarsmateriel, liftservice med videre.









Med sin centrale placering i Herning-området bliver Diesel Dok et vigtigt supplement til Stiholt Gruppens eksisterende afdelingsnetværk.









Samtidig passer Diesel Doks kompetencer og aktiviteter naturligt ind i Stiholt Gruppen. Der er betydelige synergier mellem virksomhedernes ydelser, kundegrupper og faglige ekspertise inden for erhvervskøretøjer.









Samme medarbejdere og værkstedsydelser

Hos Stiholt Gruppen oplyser man, at Diesel Dok fortsætter sine aktiviteter på Transportcentervej 15 i Herning. Kunderne vil møde samme medarbejdere og afdelingens setup og værkstedsydelser fortsætter uændret. I forbindelse med ejerskiftet har Mads Andsbjerg valgt at gå på pension, mens den øvrige ledelse fortsætter i virksomheden.









Den daglige drift fortsætter dermed som hidtil - nu med Stiholt Gruppens landsdækkende organisation og faglige ressourcer i ryggen.









Den nuværende ejerkreds beholder fortsat en andel af Diesel Dok og fortsætter som medejere.









- Det har været afgørende for os at finde en partner, der deler de værdier, Diesel Dok er bygget på. Vi kan genkende vores fokus på faglighed, ordentlighed og tætte relationer til kunder og medarbejdere i Stiholt Gruppen. Det har betydet meget for vores valg og giver os stor tryghed, at Diesel Dok nu bliver en del af en landsdækkende koncern, hvor kulturen passer godt til vores egen. Samtidig fortsætter vi som medejere og i den daglige ledelse, så vi kan bygge videre på det, der allerede fungerer godt, siger Jørgen Knudsen, der er medejer og eftermarkedschef for Diesel Dok.









Kim Jepsen, der i dag er eftermarkedsdirektør i Stiholt Erhverv A/S, tiltræder som direktør for Diesel Dok ApS. Han fortsætter samtidig i sin eftermarkedsdirektør i Stiholt Erhverv A/S.









- Jeg ser frem til at stå i spidsen for Diesel Dok og til at bringe virksomhedens stærke kompetencer i spil på tværs af Stiholt Gruppen. Vi skal bygge videre på den forretning, der allerede fungerer godt, og bruge de mange fælles styrker til at gøre hinanden endnu stærkere. Både til gavn for Stiholt Gruppen og for kunderne, siger Kim Jepsen.





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