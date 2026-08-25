Tyske toldere fandt over 14 millioner cigaretter i lagerhal
Tirsdag 25. august 2026 kl: 13:11Af: Jesper Christensen
Efter en tip om mistænkelige aktiviteter i en lagerhal i byen Geldern, der ligger tæt på grænsen til Holland og den hollandske by Venlo, kunne toldere fra Zollfahndungsamt Essen fredag 7. august beslaglægge i alt 14.560.300 ubeskattede cigaretter af forskellige mærker
En patrulje fra politistationen i Geldern blev på baggrund af et tip opmærksom på et mistænkeligt køretøj og ville derfor kontrollere det ved en lagerhal i Geldern. Udefra kunne politiet konstatere, at der blev foregik ind- og udlæsningsaktiviteter.
Foran hallen mødte indsatte politifolk en 41-årig rumænsk statsborger, der befandt sig i en lastbil med rumænsk nummerplade. Ifølge hans oplysninger havde han leveret de varer, der befandt sig i hallen. En yderligere mistænkt åbnede hallens port for politibetjentene, efter de havde banket på. Under åbningen flygtede to andre personer fra bygningen. En eftersøgning i det nærmeste område forløb uden resultat.
Efter at politiet havde konstateret ubeskattede tobaksvarer i hallen, blev de to pågældende mistænkte foreløbigt anholdt, og der blev indledt en strafsag. Zollfahndungsamt Essen overtog derefter de videre efterforskninger.
Sikringen af lagerhallen blev indledningsvis varetaget af Kontrolleinheit Verkehrswege Kaldenkirchen des Hauptzollamtes Krefeld. Efter en retskendelse fra Amtsgericht Kleve gennemgik toldmyndighederne lagerhallen, hvor de fandt i alt 14.560.300 cigaretter mærker af forskellige mærker, hvor der ikke var betalt afgift. Derudover blev fire mobiltelefoner samt 1.387,03 euro i kontanter sikret som bevis.
De mistænkte blev lørdag 8. august fremstillet for Amtsgericht Kleve på anmodning af statsadvokaten i Kleve, hvor de blev varetægtsfængslet.
- De sikrede cigaretter er tobaksvarer, hvor de påkrævede tyske forbrugsafgifter ikke er blevet betalt. Sådanne sager forårsager ikke alene betydelige skattetab, men er ofte forbundet med organiseret smuglerkriminalitet, lød det fra Oberstaatsanwalt Hoppmann, der er pressetalsmand for statsadvokaten i Kleve.
Zollfahndungsamt Essen fortsætter de videre efterforskninger på opdrag af statsadvokaten i Kleve.
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