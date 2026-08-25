Gardintrailer er fleksibel med sit hæve- og skydetag

Tirsdag 25. august 2026 kl: 10:30

Om den nye Kel-Berg maxi flexi gardintrailer:

Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Forreste og bagerste aksel er med lift-funktion





Gardin-opbygning:

400 mm manuelt hæve- skydetag med 70 procents åbning. Taget er monteret på kraftige for bukkede alu-vanger

Zepro-foldelift med 2.500 kg bæreevne med trådløs fjernbetjening

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood

9.000 kg TÜV-godkendt pladebund

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

Surringshuller på siden af kantrammen inklusiv 2,5 tons surringsringe i kantrammer

LED-lysbånd indvendigt i begge sider med udvendig kontakt Wire til lukning monteret på forvæg





Traileren, der er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om HB Transport:

HB Transport blev etableret i 2012 af Henrik Berger. Transportvirksomheden har hjemsted i Dragør på Amager og kører fortinsvis på Sjælland med sine gardin-, boks og skrottrailer. HB Transport tilbyder også kurerkørsel med fleksible løsninger.





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