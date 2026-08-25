Gardintrailer er fleksibel med sit hæve- og skydetag
Tirsdag 25. august 2026 kl: 10:30Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret en ny tre-akslet Kel-berg maxi flexi gardintrailer med hæve- skydetag til HB Transport, der har hjemsted i Dragør på Amager
Om den nye Kel-Berg maxi flexi gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Forreste og bagerste aksel er med lift-funktion
Gardin-opbygning:
- 400 mm manuelt hæve- skydetag med 70 procents åbning. Taget er monteret på kraftige for bukkede alu-vanger
- Zepro-foldelift med 2.500 kg bæreevne med trådløs fjernbetjening
- 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood
- 9.000 kg TÜV-godkendt pladebund
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- Surringshuller på siden af kantrammen inklusiv 2,5 tons surringsringe i kantrammer
- LED-lysbånd indvendigt i begge sider med udvendig kontakt Wire til lukning monteret på forvæg
Traileren, der er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om HB Transport:
HB Transport blev etableret i 2012 af Henrik Berger. Transportvirksomheden har hjemsted i Dragør på Amager og kører fortinsvis på Sjælland med sine gardin-, boks og skrottrailer. HB Transport tilbyder også kurerkørsel med fleksible løsninger.
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