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Gardintrailer er fleksibel med sit hæve- og skydetag

Tirsdag 25. august 2026 kl: 10:30
Af: Redaktionen

Gardintrailer er fleksibel med sit hæve- og skydetag

Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret en ny tre-akslet Kel-berg maxi flexi gardintrailer med hæve- skydetag til HB Transport, der har hjemsted i Dragør på Amager

Om den nye Kel-Berg maxi flexi gardintrailer:
 
Chassis-opbygning:
  • Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Forreste og bagerste aksel er med lift-funktion

Gardin-opbygning:
  • 400 mm manuelt hæve- skydetag med 70 procents åbning. Taget er monteret på kraftige for bukkede alu-vanger
  • Zepro-foldelift med 2.500 kg bæreevne med trådløs fjernbetjening
  • 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood
  • 9.000 kg TÜV-godkendt pladebund
  • Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
  • 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
  • Surringshuller på siden af kantrammen inklusiv 2,5 tons surringsringe i kantrammer
  • LED-lysbånd indvendigt i begge sider med udvendig kontakt Wire til lukning monteret på forvæg
 

Traileren, der er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om HB Transport:
HB Transport blev etableret i 2012 af Henrik Berger. Transportvirksomheden har hjemsted i Dragør på Amager og kører fortinsvis på Sjælland med sine gardin-, boks og skrottrailer. HB Transport tilbyder også kurerkørsel med fleksible løsninger.




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