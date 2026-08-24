Mistænkt for spritkørsel slog hjælpsomme mænd med en kølle

Mandag 24. august 2026 kl: 15:09

Det fik ifølge mændene bilisten til at tage en lille kølle, han havde liggende, og slå ud efter dem begge. Han ramte begge mænd, som trak sig tilbage og fik tilkaldt politiet.









Kort efter var en patrulje fremme, og de fik anholdt bilisten, en 26-årig mand. Han havde ud over køllen nogle ulovlige piller i bilen, som i øvrigt viste sig at være stjålet. Desuden var manden frakendt kørekortet.









Han endte derfor med at blive sigtet for tyveri, besiddelse af euforiserende stoffer, for spritkørsel og kørsel uden førerret, for overtrædelse af våbenloven og for grov vold begået mod de to mænd.









Østjylland Politi oplyser videre, at de to mænd umiddelbart ikke kom alvorligt til skade i forbindelse med episoden.

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