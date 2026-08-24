Mistænkt for spritkørsel slog hjælpsomme mænd med en kølle
Mandag 24. august 2026 kl: 15:09Af: Redaktionen
To mænd i en lastbil blev omkring klokken 01.30 natten til mandag overhalet af en bilist, der mistede kontrollen over sin bil og ramte ind i autoværnet og nogle skilte på Motorvej E45 ved Grundfør/Hinnerup vest for Aarhus. Det oplyser Østjylland Politi. De to mænd skyndte sig hen for at hjælpe bilisten, som ikke var kommet noget til. Han havde dog travlt med at skaffe nogle tomme flasker af vejen, og da han samtidigt lugtede af alkohol, forsøgte mændene at stoppe ham i at køre videre
Det fik ifølge mændene bilisten til at tage en lille kølle, han havde liggende, og slå ud efter dem begge. Han ramte begge mænd, som trak sig tilbage og fik tilkaldt politiet.
Kort efter var en patrulje fremme, og de fik anholdt bilisten, en 26-årig mand. Han havde ud over køllen nogle ulovlige piller i bilen, som i øvrigt viste sig at være stjålet. Desuden var manden frakendt kørekortet.
Han endte derfor med at blive sigtet for tyveri, besiddelse af euforiserende stoffer, for spritkørsel og kørsel uden førerret, for overtrædelse af våbenloven og for grov vold begået mod de to mænd.
Østjylland Politi oplyser videre, at de to mænd umiddelbart ikke kom alvorligt til skade i forbindelse med episoden.
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