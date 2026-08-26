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Amu-center i Odense inviterer til åbent hus

Onsdag 26. august 2026 kl: 13:19
Af: Redaktionen

Transportafdelingen hos AMU Fyn, der holder til i Tietgenbyen i Odense, inviterer til åbent hus onsdag 2. september med overskriften "Oplev Transportbranchens Fremtid i Bevægelse", hvor der er mulighed for at møde en række udstillere og høre forskellige oplæg, der fokuserer på fremtiden for transportbranchen

Programmet for onsdagens åbent hus-arrangement i Transportafdelingen hos AMU Fyn er:

Kl. 10.00 – 10.45:
"Vi skal gøre det nemmere for en vognmand at være vognmand - mere effektiv drift med digitale løsninger”
Oplægsholder: Adm. direktør Carl Peter Frederiksen, TungVognsSpecialisten ApS

Kl. 11.00 – 12.00:
"Lager og logistik i en global virksomhed"
Oplægsholder: Associate Manager Palle Møller Kristensen, Novo Nordisk Danmark

Kl. 12.30 – 13.00: 
"Fastholdelse uden håndjern" 
Oplægsholder: Head of HR Jens Hansen, Alex Andersen Ølund A/S

Kl. 13.15 – 13.35:
Dansk Entreprenørtransport og Solid Base "Fremkommelighed for tunge køretøjer" 
Oplægsholder: Direktør Tim Broch, Solid Base

Kl. 13.45 – 14.15
"Vi skal gøre det nemmere for en vognmand at være vognmand - indførelse af elektroniske fragtbreve ”
Oplægsholder: Adm. direktør Carl Peter Frederiksen og områdeansvarlig Hans Greve Brandeborg, TungVognsSpecialisten ApS

Kl. 15.00 – 15.30
”Kom godt videre med AMU-Fyn” - målrettet jobkonsulenter


Udstiller og oplægsholdere :
  • Riwal
  • Tungvognsspecialisten
  • AlexAndersen
  • Novo Nordisk
  • SDU
  • AMU-Danmark
  • Autohuset Vestergaard
  • P. Christensen
  • MAN Last & Bus, Odense
  • 3F Transport
  • 3F Bygge
  • Stark
  • Mascot
  • Milwalkee
  • Peder Olsen
  • Palle Holmegaard
  • Dansk Entreprenortransport
  • Solid Base
  • Citycontainer
  • Morten Andersen

Interesserede kan se mere om oplægsholdere og udstillere her:

Interesserede kan se mere om programmet og tilmelde sig her:





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