Amu-center i Odense inviterer til åbent hus

Onsdag 26. august 2026 kl: 13:19

Programmet for onsdagens åbent hus-arrangement i Transportafdelingen hos AMU Fyn er:





Kl. 10.00 – 10.45:

"Vi skal gøre det nemmere for en vognmand at være vognmand - mere effektiv drift med digitale løsninger”

Oplægsholder: Adm. direktør Carl Peter Frederiksen, TungVognsSpecialisten ApS





Kl. 11.00 – 12.00:

"Lager og logistik i en global virksomhed"

Oplægsholder: Associate Manager Palle Møller Kristensen, Novo Nordisk Danmark





Kl. 12.30 – 13.00:

"Fastholdelse uden håndjern"

Oplægsholder: Head of HR Jens Hansen, Alex Andersen Ølund A/S





Kl. 13.15 – 13.35:

Dansk Entreprenørtransport og Solid Base "Fremkommelighed for tunge køretøjer"

Oplægsholder: Direktør Tim Broch, Solid Base





Kl. 13.45 – 14.15

"Vi skal gøre det nemmere for en vognmand at være vognmand - indførelse af elektroniske fragtbreve ”

Oplægsholder: Adm. direktør Carl Peter Frederiksen og områdeansvarlig Hans Greve Brandeborg, TungVognsSpecialisten ApS





Kl. 15.00 – 15.30

”Kom godt videre med AMU-Fyn” - målrettet jobkonsulenter









Udstiller og oplægsholdere :

Riwal

Tungvognsspecialisten

AlexAndersen

Novo Nordisk

SDU

AMU-Danmark

Autohuset Vestergaard

P. Christensen

MAN Last & Bus, Odense

3F Transport

3F Bygge

Stark

Mascot

Milwalkee

Peder Olsen

Palle Holmegaard

Dansk Entreprenortransport

Solid Base

Citycontainer

Morten Andersen





her: Interesserede kan se mere om oplægsholdere og udstillere





her: Interesserede kan se mere om programmet og tilmelde sig









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