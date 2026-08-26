Amu-center i Odense inviterer til åbent hus
Onsdag 26. august 2026 kl: 13:19Af: Redaktionen
Transportafdelingen hos AMU Fyn, der holder til i Tietgenbyen i Odense, inviterer til åbent hus onsdag 2. september med overskriften "Oplev Transportbranchens Fremtid i Bevægelse", hvor der er mulighed for at møde en række udstillere og høre forskellige oplæg, der fokuserer på fremtiden for transportbranchen
Programmet for onsdagens åbent hus-arrangement i Transportafdelingen hos AMU Fyn er:
Kl. 10.00 – 10.45:
"Vi skal gøre det nemmere for en vognmand at være vognmand - mere effektiv drift med digitale løsninger”
Oplægsholder: Adm. direktør Carl Peter Frederiksen, TungVognsSpecialisten ApS
Kl. 11.00 – 12.00:
"Lager og logistik i en global virksomhed"
Oplægsholder: Associate Manager Palle Møller Kristensen, Novo Nordisk Danmark
Kl. 12.30 – 13.00:
"Fastholdelse uden håndjern"
Oplægsholder: Head of HR Jens Hansen, Alex Andersen Ølund A/S
Kl. 13.15 – 13.35:
Dansk Entreprenørtransport og Solid Base "Fremkommelighed for tunge køretøjer"
Oplægsholder: Direktør Tim Broch, Solid Base
Kl. 13.45 – 14.15
"Vi skal gøre det nemmere for en vognmand at være vognmand - indførelse af elektroniske fragtbreve ”
Oplægsholder: Adm. direktør Carl Peter Frederiksen og områdeansvarlig Hans Greve Brandeborg, TungVognsSpecialisten ApS
Kl. 15.00 – 15.30
”Kom godt videre med AMU-Fyn” - målrettet jobkonsulenter
Udstiller og oplægsholdere :
- Riwal
- Tungvognsspecialisten
- AlexAndersen
- Novo Nordisk
- SDU
- AMU-Danmark
- Autohuset Vestergaard
- P. Christensen
- MAN Last & Bus, Odense
- 3F Transport
- 3F Bygge
- Stark
- Mascot
- Milwalkee
- Peder Olsen
- Palle Holmegaard
- Dansk Entreprenortransport
- Solid Base
- Citycontainer
- Morten Andersen
Interesserede kan se mere om oplægsholdere og udstillere her:
Interesserede kan se mere om programmet og tilmelde sig her:
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