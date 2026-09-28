Tre-akslet city jord tiptrailer er leveret med automatisk rullepresenning
Mandag 28. september 2026 kl: 13:58Af: Redaktionen
Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, der har hjemsted i Sejlstrup mellem Hjørring og Løkken, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg city jord tiptrailer hos Lastas i Hedensted. Kassen på den nye tiptrailer kan rumme 34 kubikmeter og er forsynet med en automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den nye tre-akslede Kel-Berg city jord tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Plastikafdækning monteret på kofanger
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første aksel er med løftefunktion og tredie aksel er tvangstyret
- Akseltrykmåler med skala i ton monteret i begge sider
Kasse-opbygning:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning
- Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning
- Bund af 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3 meter er i styrke HD1000
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt på siderne i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3 meter er i styrke HD1000
- Forsmæk beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde
Den nye trailer, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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