Tre-akslet city jord tiptrailer er leveret med automatisk rullepresenning

Mandag 28. september 2026 kl: 13:58

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city jord tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Plastikafdækning monteret på kofanger

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første aksel er med løftefunktion og tredie aksel er tvangstyret

Akseltrykmåler med skala i ton monteret i begge sider

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning

Bund af 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3 meter er i styrke HD1000

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt på siderne i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3 meter er i styrke HD1000

Forsmæk beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde

Den nye trailer, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





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