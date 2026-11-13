Lastbil i Dronninglund fik lettet tanken
Fredag 13. november 2026 kl: 11:30Af: Jesper Christensen
Onsdag morgen fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at der var stjålet dieselolie fra en lastbil i Dronninglund-området
Ifølge Nordjyllands Politi havde dieseltyvene lettet lastbilen for 200 liter dieselolie.
200 liter dieselolie er den mængde, der kan være i en standardolietønde, der måler knap 90 cm i højden og har en diameter på knap 60 cm.
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