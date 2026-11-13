Antallet af mennesker med smerter i ryggen er faldet

RAPPORT:

Fredag 13. november 2026 kl: 10:45

Af: Redaktionen (Illustration: Dansk Sundhedssikring)

Hos Dansk Sundhedssikring peger man på, at mange mennesker vågner med hold i nakken eller ondt i ryggen, vil de gerne have hjælp til at fjerne smerten - hurtigt, gerne på en briks, og gerne uden at gøre ret meget selv.









- Men briksen er sjældent den bedste vej ud af rygsmerter. Det, der virker bedst, er viden, øvelser og tryghed ved at bruge kroppen igen, siger Laila Bendix, der er smertelæge og udviklingschef i Dansk Sundhedssikring.









Og det er også konklusionen i en ny rapport fra Dansk Sundhedssikring, der er Danmarks største sundhedsforsikringsselskab.









Rapporten bygger på en analyse af data fra over 500.000 kunder og peger på, at aktive behandlingsforløb med bevægelse og patientuddannelse har markant mere holdbar effekt end passive behandlingsforløb, hvor patienten primært ligger på briksen og modtager behandling.









Fald i forekomsten af ryg- og nakkesmerter

Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil, der udkom tidligere i år, viste efter årtier med stigninger et mindre fald fra 2021 til 2025 i antallet af mennesker med smerter i nakke og ryg. Det var ifølge Dansk Sundhedssikring opsigtsvækkende, da udviklingen på mange andre sundheds- og trivselsområder går i negativ retning.









Data fra Dansk Sundhedssikring viser en endnu tydeligere og positiv udvikling. Fra 2023 til 2025 er andelen af forsikrede, der søger behandling for ryg- og nakkesmerter, faldet, mens niveauet for øvrige bevægeapparats-problemer ligger stabilt.









Aktive forløb holder længere

Dansk Sundhedssikrings egne data i vidensrapporten giver tilmed et bud på en forklaring på udviklingen. Vidensrapporten viser, at en behandlingstilgang, hvor patienten får viden, øvelser og hjælp til at bruge kroppen, har den bedste effekt.









Ifølge rapporten er andelen med behandlingskrævende tilbagefald lavere blandt forsikrede, der modtager en tidlig, aktiv indsats, sammenlignet med dem, der får forløb hos øvrige behandlere.









- Det særligt interessante er, at rapporten peger på, at mange patienter kan hjælpes effektivt med tidlig rådgivning og støtte til egenhåndtering uden nødvendigvis at skulle møde op på en klinik. Det gælder selvfølgelig ikke alle, men resultaterne tyder på, at de patienter, der kan håndteres på denne måde, også ser ud til at have et mindre behov for efterfølgende behandling, siger Morten Høgh, der er forskningsgruppeleder og lektor på Institut for medicin og sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.









- For mig er det mest bemærkelsesværdige, at denne tilgang allerede er fuldt implementeret. Det viser, at egenhåndtering kan omsættes til virkelighed i stor skala. Hvis fremtidig forskning bekræfter de lovende resultater, kan denne type modeller få stor betydning – både for patienterne og for et sundhedsvæsen, der står over for store forandringer, siger han videre.









Behandlingen er ved at ændre sig

Ifølge Laila Bendix peger rapporten på, at udviklingen hænger sammen med en ændret tilgang til måden, vi i dag behandler rygsmerter.









- Behandlerne har i stigende grad forstået, at vi skal væk fra idéen om, at rygsmerter altid skal fikses af andre. Den passive behandling kan ikke stå alene. Patienterne skal have viden, tryghed og redskaber til selv at komme i gang igen, siger Laila Bendix.









Et eksempel på den aktive tilgang er Dansk Sundhedssikrings tilbud "Godt fra Start", hvor patienter med ryg- og nakkesmerter får viden, øvelser og støtte tidligt i forløbet.









- Tilbuddet "Godt fra Start" giver patienten viden, øvelser og støtte tidligt i forløbet. Det hjælper dem med at forstå smerterne, blive trygge ved kroppen og komme i gang igen. Det er den vej, forskningen længe har peget på virker, og vores egne data peger i samme retning, siger Laila Bendix.









Fysioterapeuterne ser samme udvikling

Udviklingen ses også hos fysioterapeuterne. Ifølge, Mads Rytter Andersen, der er fysioterapeut og klinikejer hos FysioDanmark i Aalborg, er der sket meget inden for fysioterapien de seneste tre til fem år.









- Særligt er der kommet meget mere fokus på patientuddannelse som supplement til den træning vi allerede var godt i gang med at implementere i alle behandlingsforløb, siger han.









Det nye er ifølge ham, at man nu også arbejder med patienternes smerteforståelse og deres tryghed i at bruge kroppen og bevæge sig ud af smerterne - i stedet for at holde sig i ro.









Han oplever, at både kommuner, regioner og forsikringsselskaber, der køber ydelser, er meget opmærksomme på den aktive og patientinvolverende tilgang.









- Det er positivt, og der synes jeg at fysioterapien kan noget særligt. Det er i øvrigt også mit indtryk, at den nye tilgang så småt er ved at brede sig hos vores kollegaer hos de andre autoriserede behandlere som kiropraktik og osteopati, siger Mads Rytter Andersen.









Fakta fra rapporten:

Ryg- og nakkesmerter ser ud til at falde efter flere års stigning

Gener i muskler og led i andre kropsdele end ryg og nakke ser samlet ud til at være uændret

Forløb med viden, træning og øvelser ser ud til at være effektivt på kort sigt og virke langt på sigt

En mulig forklaring er, at behandlingen er blevet mere aktiv og patientinvolverende



her: Interesserede kan hente Sundhedsstyrelsens seneste nationale sundhedsprofil









(Illustration: Dansk Sundhedssikring)

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