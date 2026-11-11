Vejprinter lægger symboler på vejene

Onsdag 11. november 2026 kl: 12:58

Af: Redaktionen Vejmarkeringen styres direkte fra førerhuset i den specialbyggede lastbil. (Foto: Saferoad Service)

Saferoad Services nye vejprinter styres fra en specialindrettet lastbil og etablerer og genmarkerer symboler, pile og vejtekster direkte på vejbanen. Opgaverne, der traditionelt har krævet omfattende manuelt arbejde, kan dermed udføres på væsentligt kortere tid. Behovet for afspærring reduceres, og medarbejderne kan opholde sig beskyttet i køretøjet under størstedelen af arbejdet.









Vejprinteren er ifølge Saferoad Services verdens første lastbilmonterede printer og er velegnet til udlægning af symboler på vejnettet.









- Når vi løser opgaven hurtigere, opholder vi os også kortere tid på vejen. Det er en fordel for både trafikanter og medarbejdere, siger distriktschef Thomas Gade fra Saferoad Services i Aalborg.









Metoden er særligt relevant ved etablering og genmarkering af symboler på motorveje, hvor traditionelle arbejdsmetoder ofte kræver længerevarende og omfattende afspærringer samt nedsat hastighed. For vejmyndigheder og entreprenører gør Vejprinteren det muligt at arbejde markant hurtigere og påvirke trafikken mindre, mens arbejdet står på.









For Saferoad Services er Vejprinteren også et eksempel på, hvordan samarbejdet på tværs af Saferoad Group giver adgang til højt specialiserede løsninger på det relativt lille danske marked.









- Saferoad Group har stærke fagmiljøer inden for vejmarkering i hele Norden. Når vi deler viden, medarbejdere og materiel på tværs af landegrænser, kan vi tilbyde teknologier, som ellers ville være vanskelige at udnytte effektivt på ét marked alene. Det kommer i sidste ende kunderne til gavn, siger administrerende direktør Jesper Wraae-Bess.









Vejprinteren er endnu et værktøj i Saferoad Services’ arbejde for at styrke trafiksikkerheden, begrænse generne ved vejarbejde og skabe sikre arbejdsforhold for medarbejderne.













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