Politiet skrev bøde på 108.000 kroner til chauffør i Rødby Havn

Fredag 13. november 2026 kl: 11:22

Under den tre dage lange kontrol præsenterede blandt andet en chauffør for en bøde på 108.000 kr., da hans tysk indregistrerede lastbil var udstyret med en ulovlig takograf. Derudover blev der konstateret 16 kørsler, hvor førerkortet ikke var sat i takografen, som derfor ikke havde registreret køre- og hviletid. Chaufføren kunne ikke betale bøden på stedet, og politiet tilbageholdt lastbilen indtil dagen efter, hvor chaufføren vendte tilbage og betalte bøden, hvorefter lastbilen blev udleveret.









På en anden lastbil ragede træbjælker næsten tre meter ud bag lastbilens bagende, uden at de var korrekt afmærket. Samtidig begrænsede blandt andet bamser og et bord chaufførens udsyn gennem forruden væsentligt. Chaufføren fik en bøde på 3.000 kroner, og vognmanden fik en bøde på 4.000 kroner.





Politiet konstaterede flere overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne og enkelte overtrædelser af reglerne om transport af farligt gods. Derudover var der flere sager, hvor lastbilerne ikke havde de korrekte tilladelser. Blandt andet måtte en lastbil ikke køre i Danmark, mens der var fem tilfælde, hvor udenlandske transportvirksomheder ikke havde anmeldt, at en chauffør midlertidigt arbejdede i Danmark.









- Kontrollen i Rødbyhavn viste overordnet, at langt de fleste vognmænd og chauffører har styr på reglerne og tager trafiksikkerheden alvorligt, når de kører i Danmark. Men vi ser stadig sager, hvor trafiksikkerheden bliver tilsidesat, særligt når det kommer til køre- og hviletidsreglerne. Reglerne skal sikre, at chaufførerne får de pauser og den hvile, de har ret til, og at de ikke ender med at udgøre en fare i trafikken, siger Henrik Haensel, der er politikommissær ved Tungvognscenter Øst.





Tungvognscenter Øst gennemfører tungvognskontroller i Rødbyhavn flere gange om året.

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