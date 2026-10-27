SF's Karina Lorentzen Dehnhardt er et stærkt valg

VOGNMANDSORGANISATION OM NY TRANSPORTMINISTER:

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 12:30

Hos DTL har man modtaget beskeden om Signe Munks fratræden med beklagelse.









- Vi ønsker hende god bedring og vil gerne takke for indsatsen på ministerposten. På den forholdsvis korte tid, hun nåede at bestride posten, viste hun både forståelse for transporterhvervets vilkår og en konstruktiv tilgang til dialogen med branchen, siger Erik Østergaard, der fremhæver Signe Munkss efterfølger, Karina Lorentzen Dehnhardt, som et stærkt valg.









- Karina Lorentzen har gennem årene været en værdsat samarbejdspartner, blandt andet i sin rolle som retsordfører. Hun har et solidt kendskab til transportområdet, og vi har haft et godt samarbejde om blandt andet cabotagekørsel, manglen på sikre parkeringspladser til chauffører og bekæmpelsen af kriminelles misbrug af pakkedistributionen, siger han.









Erik Østergaard fremhæver, at transportbranchen står over for en række væsentlige opgaver i de kommende år. Den grønne omstilling skal accelereres, infrastrukturen skal udvikles, og kampen mod social dumping skal fortsat have høj prioritet. Derfor ser DTL frem til en tæt og konstruktiv dialog med den nye minister om at sikre gode og fair rammevilkår for danske transportvirksomheder.









- Lige konkurrencevilkår og bekæmpelse af social dumping er blandt DTL's vigtigste politiske mærkesager. Under arbejdet med og implementeringen af EU's vejpakke var DTL en central aktør både i Bruxelles og herhjemme. Det er afgørende, at vi fastholder fokus på området, og her ved vi, at ministeren allerede har stor indsigt, siger Erik Østergaard.









Samtidig fylder klimaudfordringen stadig mere på dagsordenen for transporterhvervet.









- Vi ser frem til at fortsætte dialogen med den nye transportminister om konkrete løsninger, der kan understøtte omstillingen til en mere klimavenlig godstransport. Det er en udvikling, som kræver både politisk handling og tætte partnerskaber med erhvervet, påpeger Erik Østergaard, som også ser perspektiver i, at ministerområdet nu omfatter både transport samt by og land.









- Transport binder by og land sammen. Gode infrastrukturløsninger og konkurrencedygtige erhvervsvilkår er lige så vigtige i landdistrikterne som i de større byer. Derfor ser vi frem til at drøfte en styrkelse sammenhængskraften i hele Danmark. Jeg er overbevist om, at vi også her får et godt og konstruktivt samarbejde med Karina Lorentzen Dehnhardt, siger Erik Østergaard.

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