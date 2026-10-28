Lastbilchauffør var påvirket og kørte i grøften med sit vogntog

Onsdag 28. oktober 2026 kl: 11:21

Oprydningsarbejdet efter uheldet, der spærrede vejen i begge retninger, varede det meste af natten









Østjyllands Politi oplyser, at en alkometertest af den 26-årige chauffør indikerede, at han have en promille over det tilladte. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og taget med for at få taget en blodprøve, ligesom hans førerret blev administrativt inddraget.









Ifølge Østjyllands Politi kom ingen personer til skade ved uheldet.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.