Lastbilchauffør var påvirket og kørte i grøften med sit vogntog
Onsdag 28. oktober 2026 kl: 11:21Af: Redaktionen
Tirsdag aften ved 20.15-tiden skete der et færdselsuheld på Landevejen ved Havndal, hvor en 26-årig mandlig lastbilchauffør kom kørende i sit lastvognstog, der var læsset med foderpiller. Den 26-årige mand mistede herredømmet over sit vogntoget, som endte i grøften
Oprydningsarbejdet efter uheldet, der spærrede vejen i begge retninger, varede det meste af natten
Østjyllands Politi oplyser, at en alkometertest af den 26-årige chauffør indikerede, at han have en promille over det tilladte. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og taget med for at få taget en blodprøve, ligesom hans førerret blev administrativt inddraget.
Ifølge Østjyllands Politi kom ingen personer til skade ved uheldet.
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