Litauisk transportkoncern åbner chaufførtræningscenter i Polen

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 13:33

Af: Jesper Christensen den litauiske transportkoncern, Girteka, har etableret et chaufførtræningscenter i Poznan i Polen.(Foto: Girteka)

Girteka, der ejer og opererer en af Europas største flåder af lastbiler og sættevogne, peger på, at det nye uddannelsescenter vil fokusere på at udvikle praktiske færdigheder, der direkte forbedrer chaufførernes kørsel, godsets sikkerhed, operationel ensartethed og servicestandarder for Girteka's kunder i hele Europa.









Da Girteka beskæftiger omkring 10.000 lastbiilchauffører, er chaufførernes kompetencer afgørende for, at koncernen kan levere transport i stor skala. Hvert år gennemfører virksomheden omkring 800.000 fuldlasttransporter (FTL), hvilket betyder, at servicekvaliteten ikke kun afhænger af moderne køretøjer og teknologi, men også af de tusindvis af beslutninger og handlinger, chaufførerne skal træffe hver dag.









Med det nye center giver Girteka sine chaufførerne mulighed for at styrke deres færdigheder, før de anvender dem i deres dagligdag. Det omfatter blandt andet lastsikring, korrekt brug af kæder, gaffeltruck-kørsel og andre opgaver, der kræves under læsning, losning og transport.









- Vi opererer i nogle af de mest krævende segmenter inden for transport, herunder transport af temperaturfølsomt og værdifuld last. Disse operationer kræver præcision, sikkerhed og strenge overholdelseskrav i hvert led. Investering i chaufførkompetence hjælper os med at beskytte vores kunders last og levere konsistent i hele Europa, siger Mindaugas Paulauskas, der er administrerende direktør for Girteka Transport.









Girteka råder i dag over omkring 6.500 lastbiler og 8.000 trailere og betjener mere end 5.000 kunder. Ved at have sin egen flåde får virksomhedens større kontrol over køretøjstandarder, vedligehold, chaufførkompetencer og den måde, transportoperationerne udføres på.









Centret i Poznań skal styrke Girteka's virksomhedsmodel ved at lade chaufførerne opbygge og genopfriske kritiske færdigheder i kontrollerede rammer, før de anvender dem i deres dagligdag.









Ifølge Karolina Žekaitė, der leder Girteka Training Centre, kræver professionel kørsel i dag langt mere end evnen til at betjene en lastbil.









- Vores chauffører arbejder med forskellige lasttyper, udstyr, læsseprocedurer og kundekrav i hele Europa. Nogle færdigheder kan forklares i et klasseværelse, mens andre skal udvikles gennem praktisk erfaring, siger hun og fortsætter:









- Her kan chaufførerne sikre last, arbejde med kæder, køre gaffeltruck og øve situationer, de senere vil støde på hos kunderne. Det hjælper med at forvandle viden til selvsikker og ensartet udførelse.









Hos Girteka bruger man årligt mellem 25.000 og 26.000 træningstimer på udvikling af professionelle chauffører, hvilket dækker både nye chauffører, der kommer ind i organisationen, og erfarne chauffører, der styrker eller genopfrisker deres færdigheder.









Lidt om Girteka:

Girteka, der har hovedkontor i Vilnius i Litauen, blev grundlagt i 1996

Girteka ejer og disponerer mellem 6.000 og 6.500 lastbiler og 7.000 og 8.000 sættevogne og beskæftiger omkring 10.000 lastbilchauffører





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