Europæiske vognmandsorganisationer opfordrer EU-politikere til at blive enige

FORHANDLINGER OM DIREKTIVET OM VÆGT OG DIMENSIONER:

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 12:59

- Det er særligt vigtigt for os, da vores hovedprioritet - at bevare den nordiske fleksibilitet for national og grænseoverskridende transport med høj kapacitet - i øjeblikket nyder opbakning fra både EU-Parlamentet og Ministerådet, siger NLA's direktør Torsten Laksafoss Holbek.









- En aftale om teksten kan således give en vigtig mulighed for at sikre et klarere og mere eksplicit retsgrundlag for denne fleksibilitet, end tilfældet er under den nuværende lovgivning, fastslår han.









Ud over NLA’s franske og tyske kolleger fra det fælles kontor Common Road Transport Office og den finske organisation i Bruxelles Finmobility har NLA inviteret de nationale vejtransportorganisationer fra Belgien (FEBETRA), og Irland (IRHA) til at medunderskrive erklæringen.









- Deres støtte er særligt vigtig, eftersom spørgsmålet om grænseoverskridende transport med en vægt på 44 tons fortsat er en af de største hindringer for at nå til enighed. Dette spørgsmål er især følsomt for Belgien i forhandlingerne i Ministerrådet. Det er desuden vigtigt at have opbakning fra vores irske kolleger, da Irland i øjeblikket varetager EU-formandskabet, siger Torsten Laksafoss Holbek.





Den fælles erklæring bakkes også op af den hollandske transportorganisation, Transport and Logistics Netherlands (TLN).









Ordlyden af den fælles henvendelse i en dansk oversættelse:





Europæiske vejtransportorganisationer opfordrer til en aftale om direktivet om vægt og dimensioner





Bruxelles, den 26. oktober 2026





Organisationer inden for vejtransport og mobilitet fra Tyskland, Frankrig, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland, Belgien og Irland opfordrer i fællesskab EU-medlemsstaterne og EU-Parlamentet til at nå til enighed om revisionen af direktivet om vægt og dimensioner.





Den europæiske vejtransportsektor har brug for en ambitiøs og pragmatisk lovgivningsmæssig ramme, der giver konkrete incitamenter til at investere i nulemissionslastbiler samtidig med, at den nødvendige fleksibilitet bevares for at muliggøre effektiv transport med høj kapacitet mellem medlemsstater, der er enige herom.





Selvom Ministerrådets og EU-Parlamentets nuværende holdninger ikke er perfekte, ligger der flere vigtige forbedringer på bordet, som vil støtte sektorens grønne omstilling og driftseffektivitet.





Det er især afgørende at sikre, at nulemissionskøretøjer kan have samme nyttelast som konventionelle dieselkøretøjer ved at give tilstrækkelig vægtkompensation for den ekstra vægt, som nulemissionsteknologier medfører. Løsningerne skal forhindre overbelastning af drivaksler og tab af nyttelast for vognmændene. Dette vil styrke det forretningsmæssige grundlag for batterielektriske lastbiler.





Samtidig er det afgørende at bevare medlemsstaternes fleksibilitet til at tage højde for nationale forhold og muliggøre grænseoverskridende transport med høj kapacitet - baseret på en fælles standard, herunder gennem det europæiske modulsystem (EMS) - mellem lande, der tillader sådanne transporter. I den forbindelse er det ligeledes afgørende at tillade grænseoverskridende kørsel med 44-tons køretøjer, hvor de nationale regler tillader det.





Transport med høj kapacitet er den mest effektive metode for den kommercielle vejtransport til at nedbringe brændstofforbrug og emissioner samt reducere antallet af lastbiler på vejene samtidig med, at der transporteres mere gods med færre chauffører. Disse økonomiske og miljømæssige fordele er særligt betydelige for grænseoverskridende transporter over kortere afstande, hvor der oftest ikke findes troværdige intermodale alternativer. De supplerer incitamenterne til nulemissionslastbiler ved at forbedre effektiviteten i hele vognparken.





De undertegnede organisationer opfordrer derfor indtrængende EU-medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til at udvise den politiske vilje, der skal til for at nå til enighed om det reviderede direktiv om vægt og dimensioner uden yderligere forsinkelse. Hvis man ikke når frem til en aftale, vil det betyde, at en vigtig mulighed fortabes for at fremskynde udbredelsen af nulemissionslastbiler, forbedre transporteffektiviteten og styrke konkurrenceevnen i den europæiske vejtransportsektor.





Den europæiske vejtransportsektor har brug for regulatorisk sikkerhed og rammevilkår, der understøtter både dekarbonisering og effektiv godstransport. En rettidig aftale om direktivet om vægt og dimensioner vil være et vigtigt skridt mod at nå disse mål.









Underskrevet af:





Nordic Logistics Association (NLA) | Federal Association of Road haulage, Logistics and

Waste Disposal (BGL) | Danish Transport and Logistics Association (DTL) |

Royal Federation of Belgian Hauliers and Logistic Service Providers (FEBETRA) |

French Road Haulage association (FNTR) | FinMobility | Norwegian Road Transport

Association (NLF) | Transport and Logistics Netherlands (TLN) | Irish Road Haulage

Association (IRHA) | Finnish Transport and Logistics (SKAL) |

Swedish Association of Road Transport Companies (SÅ)









Den originale engelske ordlyd er gengivet nedenfor.





European Road Transport Associations call for an agreement on the Weights and Dimensions Directive





Brussels 26 October 2026





Road transport and mobility associations from Germany, France, Denmark, Norway, Sweden, Finland, the Netherlands, Belgium and Ireland jointly call on EU Member States and the European Parliament to reach an agreement on the revision of the Weights and Dimensions Directive.





The European road transport industry needs an ambitious and pragmatic legislative framework that provides concrete incentives for investing in zero-emission trucks while preserving the flexibility needed to enable efficient high-capacity transport between consenting Member States.





While the current Council and Parliament positions are not perfect, there are several important improvements at the table that would support the sector's green transition and operational efficiency.





In particular, it is essential to allow zero-emission vehicles to have the same payload as conventional diesel vehicles by providing adequate weight compensation for the additional weight of zero-emission technologies. Solutions must avoid driving axle overload and payload loss for operators. This will strengthen the business case for battery-electric trucks.





At the same time, it is crucial to preserve flexibility for Member States to accommodate national circumstances and facilitate cross-border high-capacity transport based on common denominator, including through the European Modular System (EMS), between countries that permit such operations. In this respect, allowing cross-border movements of 44-tonne vehicles where national rules permit is equally essential.





High-capacity transport is the most efficient way for commercial road transport to bring down fuel consumption, emissions, and to reduce the number of trucks on the road, while transporting more goods with fewer drivers. These economic and environmental benefits are particularly significant for short-distance cross-border flows, for which credible intermodal alternatives are most often unavailable. They complement the incentives for zero-emission trucks by improving efficiency across the whole fleet.





The undersigned associations therefore strongly urge EU Member States and the European Parliament to demonstrate the political will needed to reach an agreement on the revised Weights and Dimensions Directive without further delay.





Failing to reach an agreement would mean missing an important opportunity to accelerate the uptake of zero-emission trucks, improve transport efficiency and strengthen the competitiveness of Europe's road transport sector.





The European road transport industry needs regulatory certainty and a framework that supports both decarbonisation and efficient freight transport. A timely agreement on the Weights and Dimensions Directive would represent an important step towards achieving these objectives.





Nordic Logistics Association (NLA) | Federal Association of Road haulage, Logistics and Waste Disposal (BGL) | Danish Transport and Logistics Association (DTL) | Royal Federation of Belgian Hauliers and Logistic Service Providers (FEBETRA) | French Road Haulage association (FNTR) | FinMobility | Norwegian Road Transport Association (NLF) | Transport and Logistics Netherlands (TLN) | Irish Road Haulage Association (IRHA) | Finnish Transport and Logistics (SKAL) | Swedish Association of Road Transport Companies (SÅ)





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