Cyklist er død i højresvingsulykke
Onsdag 28. oktober 2026 kl: 13:02Af: Redaktionen
Københavns Vestegns Politi arbejdede onsdag formiddag på at identicere en mandlig cyklist, der lidt efter klokken 10 døde i en trafikulykke på Roskildevej i Taastrup, da en lastbil drejede til højre
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