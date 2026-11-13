Vognmand i Midtjylland overlader rattet til sin datter

Fredag 13. november 2026 kl: 12:55

- Jeg er både utrolig stolt, ydmyg og taknemmelig over den store tillid, Leif viser mig ved at overlade roret på sit livsværk til mig. Det er et ansvar, jeg påtager mig med stor respekt og glæde. Leif og jeg har gennem de sidste 20 år haft et helt fantastisk makkerskab, bygget på gensidig tillid, respekt og en fælles passion for LM Transport. Det er et makkerskab, som betyder utrolig meget for mig, og som heldigvis fortsætter uændret fremadrettet, siger hun videre.









Maria Møller understreger, at det ligger hende dybt på sinde at bevare LM Transport, Ans A/S'særlige ånd og kultur, som hendes far har skabt i virksomheden gennem årene har skabt.









- Den ordentlighed, det engagement og det stærke fællesskab, der kendetegner LM Transport, er ikke bare værdier på papiret - det er selve fundamentet for, hvem vi er, siger hun.









Leif Møller selv er ikke et øjeblik i tvivl om, at hans datter Maria Møller er den rette til at køre virksomheden videre. For ham er direktørskiftet en naturlig fortsættelse af det mangeårige samarbejde, Maria Møller og han har haft, og en beslutning, han selv har taget med stor ro og tillid til fremtiden.









- Det har længe ligget i kortene, at Maria en dag skulle overtage roret - og nu er tiden kommet. Det er en beslutning, jeg alene har truffet, og som jeg har det rigtig godt med. Jeg er både stolt og glad for at kunne give ansvaret videre til Maria, siger Leif Møller.









Leif Møller vil fortsat være en del af virksomhedens udvikling og daglige drift.





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