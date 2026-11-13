UDDANNELSESORGANISATION:
Den lovpligtige EU-efteruddannelse, som chauffører skal i gennem hvert femte år, kan nu fordeles over flere år. Det betyder, at blandt andet uddannelsesorganisationen Dekra, giver vognmænd mulighed for at opdele deres chaufførers fem-dages EU-efteruddannelse som tre moduler, der kan fordeles som man vil inden for den femårige periode
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Chauffører og vognmænd får større fleksibilitet i EU-efteruddannelsen
Fredag 13. november 2026 kl: 11:43Af: Redaktionen
Den lovpligtige EU-efteruddannelse, som chauffører skal i gennem hvert femte år, kan nu fordeles over flere år. Det betyder, at blandt andet uddannelsesorganisationen Dekra, giver vognmænd mulighed for at opdele deres chaufførers fem-dages EU-efteruddannelse som tre moduler, der kan fordeles som man vil inden for den femårige periode
Efteruddannelsen, som lastbil- eller buschauffør skal gennemføre hvert femte år, udgør mindst 35 timer, svarende til fem kursusdage. Hidtil har Dekra primært tilbudt EU-efteruddannelsen som et samlet fem-dagesforløb, hvilket er administrativt enkelt og fortsat vil være den bedste løsning for mange virksomheder.
Men behovene er forskellige. Derfor introducerer Dekra den mere fleksible mulighed med tre moduler med i alt fem kursusdage, so eksempelvis fordeles to dage, én dag og to dage inden for den femårige periode.
Det giver vognmanden mulighed for at planlægge efteruddannelsen løbende og dermed undgå, at den enkelte chauffør nødvendigvis skal være væk fra den daglige drift i fem sammenhængende dage.
- Vi skal selvfølgelig sikre, at chaufførerne får den nødvendige efteruddannelse, men vi skal også forstå den virkelighed, vores kunder driver virksomhed i. Fem sammenhængende dage kan være meget at få til at gå op, når biler skal ud at køre, kunder skal serviceres, og vagtplaner skal hænge sammen. Derfor giver vi nu mulighed for at fordele uddannelsen over perioden og dermed give vognmændene større fleksibilitet, siger Troels Lund, der er kommerciel direktør hos Dekra Danmark.
Hos Dekra understreger man, at man ikke ønsker at gøre den eksisterende femdagesløsning mindre attraktiv.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
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