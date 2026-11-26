Kvinde på knallert kørte ind i en lastbil
Torsdag 26. november 2026 kl: 12:13Af: Redaktionen
Onsdag lidt over middag fik Bornholms Politi en anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld på Haslevej i Rønne, hvor en knallert, ført af en 60-årig kvinde, var kørt ind i en lastbil
Kvinden var kommet svært tilskade og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Lastbilen blev ført af en 57-årig mand.
Bornholms Politi oplyser, at en bilinspektør vil foretage yderligere undersøgelser af gerningsstedet med henblik på at klarlægge årsagen til uheldet.
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