Tipkærre kan rumme 14 kubikmeter i stålkassen

Onsdag 25. november 2026 kl: 15:03

Om den nye tre-akslede tip-kærre:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons aksler med tromlebremser

Kasse-opbygning:

Aftagelig alu-topklap med luftstyret automatisk pendelbagsmæk

Sider og front i 6 mm Hardox 450

Bund i 10 mm Hardox 450

Leveret med hurtig svingbare ben

Den nye tipkærre er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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