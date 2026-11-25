Tipkærre kan rumme 14 kubikmeter i stålkassen
Onsdag 25. november 2026 kl: 15:03Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Salten Vognmandsforretning A/S i Salten mellem Silkeborg oh Brædstrup, har fornyligt hentet en ny rød tre-akslet Kel-Berg bagtipkærre med kasse i Hardox-stål hos Lastas i Hedensted
Om den nye tre-akslede tip-kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejset i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- Aftagelig alu-topklap med luftstyret automatisk pendelbagsmæk
- Sider og front i 6 mm Hardox 450
- Bund i 10 mm Hardox 450
- Leveret med hurtig svingbare ben
Den nye tipkærre er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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