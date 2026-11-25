MAN Lion's City E LE kan køre hjem fra Itralien med bus-trofæ

Onsdag 25. november 2026 kl: 10:06

Af: Redaktionen Formanden for den internationale jury bag Bus of the Year-priserne, Gianluca Ventura (tv), overrækker årets trofæ til chefen for MAN's bus-division, Barbaros Oktay. (Foto: Rolf Brems)MAN Lion's City E LE var en ud af syv busser til intercity-brug, som bus-juryen testede i Ungarn i sommer.









Formande for juryen, Gianluca Ventura, fremhævede blandt andet MAN Lion's City E LE for bussens førerplads, hvor instrumentbræt og rat danner en harmonisk enhed. Derudover pegede han på bussens sikkerhedsudstyr og assistentsystemer til chaufføren, klimaanlæg med varmepumpe, og at bussen kører smidigt og stille.









Interesserede kan læse mere om prisoverrækkelsen og Bus of the Year-bussen i Magasinet Bus 11 - 2026, der er på vej i nettet i løbet af de kommende dage.







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