Transportvirksomhed i Horsens med overskud sidste år er kørt i Skifteretten

Tirsdag 24. november 2026 kl: 11:59

Advokat Stefan Nielsen, der har adresse på John Tranums Vej i Esbjerg, er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 16. november.









TG Transport Danmark ApS med CVR-nummer 42035068, der i august i år ifølge CVR-registeret havde 21 ansatte, kom ud af det senest afsluttede regnskabsår opgjort pr. 31. december 2026 med et overskud efter skat på 97.793 kroner mod et minus på 579.312 kroner i 2024.









Egenkapitalen var pr. 31. december 2025 på 1.980.483 kroner.









Ifølge et opslag på Færdselsstyrelsens web-siden havde TG Transport Danmark ApS 15 godskørselstilladelser.









TG Transport Danmark ApS var ejet af Taner Wahba, som ifølge CVR-Registeret også ejer transportvirksomheden TGT ApS med CVR-nummer 44973588, på samme adresse. TGT ApS med CVR-nummer 44973588 råder ifølge Færdselsstyrelsen over 12 godskørselstilladelser. Ifølge CVR-Registeret havde TGT ApS 11 ansatte i august i år mod 3 i juli.

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