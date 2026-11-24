Transportvirksomhed i Horsens med overskud sidste år er kørt i Skifteretten
Tirsdag 24. november 2026 kl: 11:59Af: Jesper Christensen
Skifteretten under Retten i Horsens har ifølge Statstidende taget TG Transport Danmark ApS med CVR-nummer 42035068 og adresse på Sandøvej i Horsens under konkursbehandling på baggrund af en begæring modtaget, som Skifteretten modtog torsdag 11. november
Advokat Stefan Nielsen, der har adresse på John Tranums Vej i Esbjerg, er udpeget som kurator.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 16. november.
TG Transport Danmark ApS med CVR-nummer 42035068, der i august i år ifølge CVR-registeret havde 21 ansatte, kom ud af det senest afsluttede regnskabsår opgjort pr. 31. december 2026 med et overskud efter skat på 97.793 kroner mod et minus på 579.312 kroner i 2024.
Egenkapitalen var pr. 31. december 2025 på 1.980.483 kroner.
Ifølge et opslag på Færdselsstyrelsens web-siden havde TG Transport Danmark ApS 15 godskørselstilladelser.
TG Transport Danmark ApS var ejet af Taner Wahba, som ifølge CVR-Registeret også ejer transportvirksomheden TGT ApS med CVR-nummer 44973588, på samme adresse. TGT ApS med CVR-nummer 44973588 råder ifølge Færdselsstyrelsen over 12 godskørselstilladelser. Ifølge CVR-Registeret havde TGT ApS 11 ansatte i august i år mod 3 i juli.
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