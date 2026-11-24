Vognmand tog to tre-akslede og overførte dem til Aarhus

Tirsdag 24. november 2026 kl: 13:54

Om de to Kel-Berg overførselsanhængere:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Justerbar i bagende til containere i længder af 6.000 til 6.500 mm

4 stk. pneumatiske låse monteret på tiprammen

Cyklistværn i begge sider

Trækøje på 58 mm i diameter

Udvendig rullebredde på 2.500 mm

4 stk. rullestop i bagenden til 160 og 220 mm containerruller

P-Light batteristation

1 stk. Kel-Berg værktøjskasser i venstre side. hvor betjeninger til luftaffjedring er monteret

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion, der betjenes fra siden





Den nye overføringsanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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