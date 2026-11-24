Vognmand tog to tre-akslede og overførte dem til Aarhus
Tirsdag 24. november 2026 kl: 13:54Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt udleveret to tre-akslede Kel-Berg overførselsanhængere med bagtil til Johs. Sørensen & Sønner Aarhus A/S
Om de to Kel-Berg overførselsanhængere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Justerbar i bagende til containere i længder af 6.000 til 6.500 mm
- 4 stk. pneumatiske låse monteret på tiprammen
- Cyklistværn i begge sider
- Trækøje på 58 mm i diameter
- Udvendig rullebredde på 2.500 mm
- 4 stk. rullestop i bagenden til 160 og 220 mm containerruller
- P-Light batteristation
- 1 stk. Kel-Berg værktøjskasser i venstre side. hvor betjeninger til luftaffjedring er monteret
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion, der betjenes fra siden
Den nye overføringsanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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