Bilist kørte ind i gående skraldemand
Tirsdag 20. oktober 2026 kl: 11:26Af: Redaktionen
Østjyllands Politi modtog tidligt tirsdag morgen en anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld på Ormslevvej i Viby i den sydlige del af Aarhus, hvor en skraldemand omkring kl. 05.50 var blevet ramt af en bilist
Politi og redningspersonale blev sendt til stedet, hvor den 32-årige mandlige skraldemand nogle få minutter senere blev truffet ud for Langtoftevej, hvor ulykken var sket. Ulykken var angiveligt opstået ved, at skraldemanden skulle passerede Ormslevvej til fods, da en 59-årig mandlig bilist kørte uden om skraldebilen, der holdt stille, hvorefter bilisten kærte ind i skraldemanden.
Den 32-årige skraldemand, der var ved bevidsthed, da politi og redningsmandskab ankom, blev kørt til sygehuset i ambulance for nærmere undersøgelser af mulige skader.
Østjyllands Politi oplyser tirsdag formiddag, at ingen personer er for nuværende sigtet i sagen. Og at politiet stadig efterforsker sagen.
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