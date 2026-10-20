Bilist kørte ind i gående skraldemand

Tirsdag 20. oktober 2026 kl: 11:26

Politi og redningspersonale blev sendt til stedet, hvor den 32-årige mandlige skraldemand nogle få minutter senere blev truffet ud for Langtoftevej, hvor ulykken var sket. Ulykken var angiveligt opstået ved, at skraldemanden skulle passerede Ormslevvej til fods, da en 59-årig mandlig bilist kørte uden om skraldebilen, der holdt stille, hvorefter bilisten kærte ind i skraldemanden.









Den 32-årige skraldemand, der var ved bevidsthed, da politi og redningsmandskab ankom, blev kørt til sygehuset i ambulance for nærmere undersøgelser af mulige skader.









Østjyllands Politi oplyser tirsdag formiddag, at ingen personer er for nuværende sigtet i sagen. Og at politiet stadig efterforsker sagen.





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