De batteri-elektriske kører frem

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 16. oktober 2026 kl: 09:43

Det er først og fremmest Mercedes-Benz, der har fået nyregistreret batteri-elektriske lastbiler. Ud af i alt 505 nyregistreringer i løbet af årets første ni måneder var 127 ifølge Bilstatistik batteri-elektriske. Det svarer til en andel på 25,15 procent. Den næste i rækken er MAN, hvor 55 ud af i alt 408 lastbiler over 16 tons var batteri-elektriske. Det svarer til en elektrisk andel på 13,48 procent. Set på antal følge Volvo Trucks og Scania med henholdsvis 42 og 40 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler efterfulgt af DAF og Renault Trucks med henholdsvis 5 g 3. Ser man på andelen af nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler ligger Renault Trucks og DAF Trucks foran både Volvo Trucks og Scania med henholdsvis 9,68 procent og 6,58 procent af det samlede antal nyregistreringer. De tilsvarende tal for Volvo Trucks og Scania er 3,82 procent og 3,54 procent.









Nedenstående tabel viser antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 16 tons i forhold til det samlede antal nyregistrerede lastbiler i årets første ni måneder sammenholdt med samme periode sidste år.









Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske Mærke Januar - september 2026 Januar - september 2025 2026 - 2025 Antal elektriske Alle Andel el-lastbiler Antal elektriske Alle Andel el-lastbiler Antal - ændring

i procent Mercedes-Benz 127 505 25,15 % 71 477 14,88 % 78,87 % MAN 55 408 13,48 % 10 400 2,50 % 450,00 % Volvo Trucks 42 1.100 3,82 % 63 1.245 5,06 % -33,33 % Scania 40 1.131 3,54 % 16 1.075 1,49 % 150,00 % DAF 5 76 6,58 % 1 157 0,64 % 400,00 % Renault Trucks 3 31 9,68 % 6 60 10,00 % -50,00 % Iveco 0 43 - 0 49 - 100,00 % Pezzolato 0 1 - 0 0 - 100,00 % I alt 272 3.295 8,25 % 167 3.463 4,82 %



(Kilde: Bilstatistik.dk)

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