LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I løbet af årets første ni måneder er der blevet nyregistreret 272 batteri-elektriske lastbiler med en totalvægt på over 16 tons. Det svarer til, at 8,25 procent af det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton - i alt 3.295 - var batteri-elektriske
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele
- Dansk koncern har solgt sine affaldsaktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet
- Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted
- Lastbilchauffør fik betonelementer op på siden
- De batteri-elektriske kører frem
- 22 procent af de tunge var elektriske
- Svensk rederikoncern køber ro/ro-skib fra 1999
- Det vil påvirke vognmændenes likviditet
- Vognmand fandt en fire-akslet løsning i Hedensted
- Lastbilchauffør var påvirket af alkohol
- September bød på færre nye lastbiler
- Antallet af nyregistreringer er faldet
Skriv din kommentar:
De batteri-elektriske kører frem
Fredag 16. oktober 2026 kl: 09:43Af: Jesper Christensen
I løbet af årets første ni måneder er der blevet nyregistreret 272 batteri-elektriske lastbiler med en totalvægt på over 16 tons. Det svarer til, at 8,25 procent af det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton - i alt 3.295 - var batteri-elektriske
Det er først og fremmest Mercedes-Benz, der har fået nyregistreret batteri-elektriske lastbiler. Ud af i alt 505 nyregistreringer i løbet af årets første ni måneder var 127 ifølge Bilstatistik batteri-elektriske. Det svarer til en andel på 25,15 procent. Den næste i rækken er MAN, hvor 55 ud af i alt 408 lastbiler over 16 tons var batteri-elektriske. Det svarer til en elektrisk andel på 13,48 procent. Set på antal følge Volvo Trucks og Scania med henholdsvis 42 og 40 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler efterfulgt af DAF og Renault Trucks med henholdsvis 5 g 3. Ser man på andelen af nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler ligger Renault Trucks og DAF Trucks foran både Volvo Trucks og Scania med henholdsvis 9,68 procent og 6,58 procent af det samlede antal nyregistreringer. De tilsvarende tal for Volvo Trucks og Scania er 3,82 procent og 3,54 procent.
Nedenstående tabel viser antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 16 tons i forhold til det samlede antal nyregistrerede lastbiler i årets første ni måneder sammenholdt med samme periode sidste år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske
Mærke
Januar - september 2026
Januar - september 2025
2026 - 2025
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal - ændring
Mercedes-Benz
127
505
25,15 %
71
477
14,88 %
78,87 %
MAN
55
408
13,48 %
10
400
2,50 %
450,00 %
Volvo Trucks
42
1.100
3,82 %
63
1.245
5,06 %
-33,33 %
Scania
40
1.131
3,54 %
16
1.075
1,49 %
150,00 %
DAF
5
76
6,58 %
1
157
0,64 %
400,00 %
Renault Trucks
3
31
9,68 %
6
60
10,00 %
-50,00 %
Iveco
0
43
-
0
49
-
100,00 %
Pezzolato
0
1
-
0
0
-
100,00 %
I alt
272
3.295
8,25 %
167
3.463
4,82 %
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele
- Dansk koncern har solgt sine affaldsaktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet
- Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted
- Lastbilchauffør fik betonelementer op på siden
- De batteri-elektriske kører frem
- 22 procent af de tunge var elektriske
- Svensk rederikoncern køber ro/ro-skib fra 1999
- Det vil påvirke vognmændenes likviditet
- Vognmand fandt en fire-akslet løsning i Hedensted
- Lastbilchauffør var påvirket af alkohol
- September bød på færre nye lastbiler
- Antallet af nyregistreringer er faldet
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!