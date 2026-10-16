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LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

De batteri-elektriske kører frem

Fredag 16. oktober 2026 kl: 09:43
Af: Jesper Christensen

I løbet af årets første ni måneder er der blevet nyregistreret 272 batteri-elektriske lastbiler med en totalvægt på over 16 tons. Det svarer til, at 8,25 procent af det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton - i alt 3.295 - var batteri-elektriske

Det er først og fremmest Mercedes-Benz, der har fået nyregistreret batteri-elektriske lastbiler. Ud af i alt 505 nyregistreringer i løbet af årets første ni måneder var 127 ifølge Bilstatistik batteri-elektriske. Det svarer til en andel på 25,15 procent. Den næste i rækken er MAN, hvor 55 ud af i alt 408 lastbiler over 16 tons var batteri-elektriske. Det svarer til en elektrisk andel på 13,48 procent. Set på antal følge Volvo Trucks og Scania med henholdsvis 42 og 40 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler efterfulgt af DAF og Renault Trucks med henholdsvis 5 g 3. Ser man på andelen af nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler ligger Renault Trucks og DAF Trucks foran både Volvo Trucks og Scania med henholdsvis 9,68 procent og 6,58 procent af det samlede antal nyregistreringer.  De tilsvarende tal for Volvo Trucks og Scania er 3,82 procent og 3,54 procent.


Nedenstående tabel viser antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 16 tons i forhold til det samlede antal nyregistrerede lastbiler i årets første ni måneder sammenholdt med samme periode sidste år.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske

Mærke

Januar - september 2026

Januar - september 2025

2026 - 2025

Antal elektriske 

Alle

Andel el-lastbiler

Antal elektriske

Alle

Andel el-lastbiler

Antal - ændring
 i procent

Mercedes-Benz

127

505

25,15 %

71

477

14,88 %

78,87 %

MAN

55

408

13,48 %

10

400

2,50 %

450,00 %

Volvo Trucks

42

1.100

3,82 %

63

1.245

5,06 %

-33,33 %

Scania

40

1.131

3,54 %

16

1.075

1,49 %

150,00 %

DAF

5

76

6,58 %

1

157

0,64 %

400,00 %

Renault Trucks

3

31

9,68 %

6

60

10,00 %

-50,00 %

Iveco

0

43

-

0

49

-

100,00 %

Pezzolato

0

1

-

0

0

-

100,00 %

I alt

272

3.295

8,25 %

167

3.463

4,82 %


(Kilde: Bilstatistik.dk)



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