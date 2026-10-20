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Bokstrailere med tre aksler kan trække en trailer

Tirsdag 20. oktober 2026 kl: 10:17
Af: Redaktionen

Bokstrailere med tre aksler kan trække en trailer
(Foto: Lastas)

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to tre-akslede Kel-Berg linktrailere med boksopbygning til Esbjerg Gods A/S. Boksen på trailerne, der eksempelvis kan køre som første trailer i et modulvogntog, har blandt andet skinner til dobbeltdæk inklusiv dobbeltdæk-stænger

Om de to nye Kel-Berg linktrailere med boksopbygning:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, hvor tredie aksel er selvstyrende
  • Dæktryksovervågning

Boks-opbygning: 
  • Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
  • Indvendig højde på 2.620 mm
  • Dobbeltdæk-skinner inklusiv dobbeltdæk-stænger
  • LED-lysbånd indvendigt i begge sider - med udvendig kontakt
  • 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem
  • 2 x 7 stk. 2 tons surringsringe i kantskinner
  • 1 par færgeringe i forenden i begge sider og 1 par færgeringe i bagenden
  • 2 stk. udtræksbare støtteben
 
De nye linktrailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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