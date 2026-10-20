Bokstrailere med tre aksler kan trække en trailer

Tirsdag 20. oktober 2026 kl: 10:17

Om de to nye Kel-Berg linktrailere med boksopbygning:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, hvor tredie aksel er selvstyrende

Dæktryksovervågning





Boks-opbygning:

Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Indvendig højde på 2.620 mm

Dobbeltdæk-skinner inklusiv dobbeltdæk-stænger

LED-lysbånd indvendigt i begge sider - med udvendig kontakt

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem

2 x 7 stk. 2 tons surringsringe i kantskinner

1 par færgeringe i forenden i begge sider og 1 par færgeringe i bagenden

2 stk. udtræksbare støtteben

De nye linktrailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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