Bokstrailere med tre aksler kan trække en trailer
Tirsdag 20. oktober 2026 kl: 10:17Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to tre-akslede Kel-Berg linktrailere med boksopbygning til Esbjerg Gods A/S. Boksen på trailerne, der eksempelvis kan køre som første trailer i et modulvogntog, har blandt andet skinner til dobbeltdæk inklusiv dobbeltdæk-stænger
Om de to nye Kel-Berg linktrailere med boksopbygning:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, hvor tredie aksel er selvstyrende
- Dæktryksovervågning
Boks-opbygning:
- Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- Indvendig højde på 2.620 mm
- Dobbeltdæk-skinner inklusiv dobbeltdæk-stænger
- LED-lysbånd indvendigt i begge sider - med udvendig kontakt
- 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem
- 2 x 7 stk. 2 tons surringsringe i kantskinner
- 1 par færgeringe i forenden i begge sider og 1 par færgeringe i bagenden
- 2 stk. udtræksbare støtteben
De nye linktrailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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