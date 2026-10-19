Gartner og kloakmester har overført en kærre fra Hedensted til Låsby
Mandag 19. oktober 2026 kl: 10:07Af: Redaktionen
Lastas i hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg overføringskærre med tre-vejstip til Clausen Anlæg & Byg ved Oliver og Henrik ApS, der har hjemsted i Låsby mellem Silkeborg og Aarhus. Den nye overførselskærre passer til 6.000 - 6.500 mm containere
Om den nye tre-akslede Kel-Berg kærre med tre-vejstip:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Tre-kant afdækninger mellem skærmene inklusiv skørter bagved sidste aksel
- Højde justerbar trækstang - 4 x 50 mm
- Trækstang med 57,5 mm øje
- Udtrækbar kofanger
- Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagenden og ved tip-stemplet
- Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap
- Box-Nordic værktøjskasse i venstre side
- Duo-Matic luftudtag bagerst I venstre side
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Den nye overføringsankærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Clausen Anlæg & Byg ved Oliver og Henrik ApS:
- Clausen Anlæg & Byg ved Oliver og Henrik ApS ejes og drives af Oliver Hansen og Henrik Clausen
- Firmaet startede i 2005 som enkeltmandsvirksomhed ejet og drevet Henrik Clausen, der er autoriseret kloakmester
- I 2020 indgik Henrik Clausen i et partnerskab med Oliver Hansen der er uddannet anlægsgartner med speciale i anlægsteknik
- Firmaet tilbyder i dag en bred vifte af håndværksmæssige løsninger inden for anlægs- og byggebranchen og er autoriseret kloakmester
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