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Gartner og kloakmester har overført en kærre fra Hedensted til Låsby

Mandag 19. oktober 2026 kl: 10:07
Af: Redaktionen

Gartner og kloakmester har overført en kærre fra Hedensted til Låsby

Lastas i hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg overføringskærre med tre-vejstip til Clausen Anlæg & Byg ved Oliver og Henrik ApS, der har hjemsted i Låsby mellem Silkeborg og Aarhus. Den nye overførselskærre passer til 6.000 - 6.500 mm containere


Om den nye tre-akslede Kel-Berg kærre med tre-vejstip:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Tre-kant afdækninger mellem skærmene inklusiv skørter bagved sidste aksel
  • Højde justerbar trækstang - 4 x 50 mm
  • Trækstang med 57,5 mm øje
  • Udtrækbar kofanger
  • Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagenden og ved tip-stemplet
  • Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap
  • Box-Nordic værktøjskasse i venstre side
  • Duo-Matic luftudtag bagerst I venstre side
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser 
 

Den nye overføringsankærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om Clausen Anlæg & Byg ved Oliver og Henrik ApS:
  • Clausen Anlæg & Byg ved Oliver og Henrik ApS ejes og drives af Oliver Hansen og Henrik Clausen
  • Firmaet startede i 2005 som enkeltmandsvirksomhed ejet og drevet Henrik Clausen, der er autoriseret kloakmester
  • I 2020 indgik Henrik Clausen i et partnerskab med Oliver Hansen der er uddannet anlægsgartner med speciale i anlægsteknik
  • Firmaet tilbyder i dag en bred vifte af håndværksmæssige løsninger inden for anlægs- og byggebranchen og er autoriseret kloakmester



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