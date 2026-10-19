Gartner og kloakmester har overført en kærre fra Hedensted til Låsby

Mandag 19. oktober 2026 kl: 10:07

Om den nye tre-akslede Kel-Berg kærre med tre-vejstip:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Tre-kant afdækninger mellem skærmene inklusiv skørter bagved sidste aksel

Højde justerbar trækstang - 4 x 50 mm

Trækstang med 57,5 mm øje

Udtrækbar kofanger

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagenden og ved tip-stemplet

Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm

Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Box-Nordic værktøjskasse i venstre side

Duo-Matic luftudtag bagerst I venstre side

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Den nye overføringsankærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Clausen Anlæg & Byg ved Oliver og Henrik ApS:

Clausen Anlæg & Byg ved Oliver og Henrik ApS ejes og drives af Oliver Hansen og Henrik Clausen

Firmaet startede i 2005 som enkeltmandsvirksomhed ejet og drevet Henrik Clausen, der er autoriseret kloakmester

I 2020 indgik Henrik Clausen i et partnerskab med Oliver Hansen der er uddannet anlægsgartner med speciale i anlægsteknik

Firmaet tilbyder i dag en bred vifte af håndværksmæssige løsninger inden for anlægs- og byggebranchen og er autoriseret kloakmester

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.