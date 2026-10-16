22 procent af de tunge var elektriske

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 16. oktober 2026 kl: 09:28

Af: Jesper Christensen Det var fortsat Mercedes-Benz, der markerede sig med tunge batteri-elektriske lastbiler. Ud af et i alt 48 nyregistrede lastbiler over 16 tons i september var de 37 batteri-elektriske.









De øvrige mærker, der fik nyregistreret batteri-elektriske lastbil er i september var Scania med 7, Volvo trucks med 5, MAN med 4 og Renault Trucks med 1.









I nedenstående tabel kan man se markedsandele og det faktiske antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 16 tons i september i år sammenholdt med det samlede antal nyregistrerede lastbiler. Tabellen viser også de tilsvarende tal for september sidste år og ændringer fra 2025 til 2026.







Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - elektriske andel af det samlede antal Mærke September 2026 September 2025

Antal elektriske Alle Andel el-lastbiler Antal elektriske Alle Andel el-lastbiler Antal - ændring

i procent Mercedes-Benz 37 48 77,08 % 29 69 42,03 % 27,59 % Scania 7 84 8,33 % 6 101 5,94 % 16,67 % Volvo Trucks 5 66 7,58 % 4 65 6,15 % 25,00 % MAN 4 25 16,00 % 0 22 - 100,00 % Renault Trucks 1 4 25,00 % 2 3 66,67 % -50,00 % DAF 0 11 - 0 9 - 100,00 % Iveco 0 5 - 0 12 - 100,00 % I alt 54 243 22,22 % 41 281 14,59 %

(Kilde: Bilstatistik.dk)

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