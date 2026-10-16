LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I september blev der ifølge Bilstatitik.dk registreret 243 nye lastbiler med en tilladt totalvægt over 16 tons. Heraf var de 54 batteri-elektriske, hvilket svarede til, at 22,22 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 tons var batteri-elektriske i september. I september sidste år var andelen 14,59 procent
Det var fortsat Mercedes-Benz, der markerede sig med tunge batteri-elektriske lastbiler. Ud af et i alt 48 nyregistrede lastbiler over 16 tons i september var de 37 batteri-elektriske.
(Kilde: Bilstatistik.dk)
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Print siden
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22 procent af de tunge var elektriske
Fredag 16. oktober 2026 kl: 09:28Af: Jesper Christensen
I september blev der ifølge Bilstatitik.dk registreret 243 nye lastbiler med en tilladt totalvægt over 16 tons. Heraf var de 54 batteri-elektriske, hvilket svarede til, at 22,22 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 tons var batteri-elektriske i september. I september sidste år var andelen 14,59 procent
Det var fortsat Mercedes-Benz, der markerede sig med tunge batteri-elektriske lastbiler. Ud af et i alt 48 nyregistrede lastbiler over 16 tons i september var de 37 batteri-elektriske.
De øvrige mærker, der fik nyregistreret batteri-elektriske lastbil er i september var Scania med 7, Volvo trucks med 5, MAN med 4 og Renault Trucks med 1.
I nedenstående tabel kan man se markedsandele og det faktiske antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 16 tons i september i år sammenholdt med det samlede antal nyregistrerede lastbiler. Tabellen viser også de tilsvarende tal for september sidste år og ændringer fra 2025 til 2026.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - elektriske andel af det samlede antal
Mærke
September 2026
September 2025
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal - ændring
Mercedes-Benz
37
48
77,08 %
29
69
42,03 %
27,59 %
Scania
7
84
8,33 %
6
101
5,94 %
16,67 %
Volvo Trucks
5
66
7,58 %
4
65
6,15 %
25,00 %
MAN
4
25
16,00 %
0
22
-
100,00 %
Renault Trucks
1
4
25,00 %
2
3
66,67 %
-50,00 %
DAF
0
11
-
0
9
-
100,00 %
Iveco
0
5
-
0
12
-
100,00 %
I alt
54
243
22,22 %
41
281
14,59 %
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele
- Dansk koncern har solgt sine affaldsaktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet
- Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted
- Lastbilchauffør fik betonelementer op på siden
- De batteri-elektriske kører frem
- 22 procent af de tunge var elektriske
- Svensk rederikoncern køber ro/ro-skib fra 1999
- Det vil påvirke vognmændenes likviditet
- Vognmand fandt en fire-akslet løsning i Hedensted
- Lastbilchauffør var påvirket af alkohol
- September bød på færre nye lastbiler
- Antallet af nyregistreringer er faldet
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