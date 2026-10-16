Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

22 procent af de tunge var elektriske

Fredag 16. oktober 2026 kl: 09:28
Af: Jesper Christensen

I september blev der ifølge Bilstatitik.dk registreret 243 nye lastbiler med en tilladt totalvægt over 16 tons. Heraf var de 54 batteri-elektriske, hvilket svarede til, at 22,22 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 tons var batteri-elektriske i september. I september sidste år var andelen 14,59 procent

Det var fortsat Mercedes-Benz, der markerede sig med tunge batteri-elektriske lastbiler. Ud af et i alt 48 nyregistrede lastbiler over 16 tons i september var de 37 batteri-elektriske. 


De øvrige mærker, der fik nyregistreret batteri-elektriske lastbil er i september var Scania med 7, Volvo trucks med 5, MAN med 4 og Renault Trucks med 1.


I nedenstående tabel kan man se markedsandele og det faktiske antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 16 tons i september i år sammenholdt med det samlede antal nyregistrerede lastbiler. Tabellen viser også de tilsvarende tal for september sidste år og ændringer fra 2025 til 2026.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - elektriske andel af det samlede antal

Mærke

September 2026

September 2025


Antal elektriske 

Alle

Andel el-lastbiler

Antal elektriske

Alle

Andel el-lastbiler

Antal - ændring
 i procent

Mercedes-Benz

37

48

77,08 %

29

69

42,03 %

27,59 %

Scania

7

84

8,33 %

6

101

5,94 %

16,67 %

Volvo Trucks

5

66

7,58 %

4

65

6,15 %

25,00 %

MAN

4

25

16,00 %

0

22

-

100,00 %

Renault Trucks

1

4

25,00 %

2

3

66,67 %

-50,00 %

DAF

0

11

-

0

9

-

100,00 %

Iveco

0

5

-

0

12

-

100,00 %

I alt

54

243

22,22 %

41

281

14,59 %


(Kilde: Bilstatistik.dk)



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele
- Dansk koncern har solgt sine affaldsaktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet
- Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted
- Lastbilchauffør fik betonelementer op på siden
- De batteri-elektriske kører frem
- 22 procent af de tunge var elektriske
- Svensk rederikoncern køber ro/ro-skib fra 1999
- Det vil påvirke vognmændenes likviditet
- Vognmand fandt en fire-akslet løsning i Hedensted
- Lastbilchauffør var påvirket af alkohol
- September bød på færre nye lastbiler
- Antallet af nyregistreringer er faldet
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst