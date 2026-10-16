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Hovedstadens nye letbane kører med dobbelt så mange passagerer som forventet

Fredag 16. oktober 2026 kl: 11:30
Af: Redaktionen

En måned efter åbningen af den sidste strækning på Hovedstandes Letbane mellem Rødovre Nord og Lundtofte rejste omkring 24.000 passagerer med Letbanen på en almindelig hverdag. Det var ifølge Hovedstandes Letbane dobbelt så mange som forventet


Samlet har over 2,3 millioner passagerer rejst med letbanen siden åbningen af den første etape sidste efterår. Frem mod 2030 ventes det daglige passagertal at stige til omkring 38.000. 


- Det er glædeligt at se, at så mange allerede har taget letbanen til sig og bruger den i deres hverdag. Det er en rigtig god start og viser, at det giver mening at udbygge den kollektive trafik og skabe bedre sammenhæng mellem letbane, S-tog, busser og øvrig kollektiv trafik, siger Lars Gaardhøj (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden. 


Han peger på at den nye letbane i Hovedstaden binder omegnskommunerne sammen og gør det nemmere at komme rundt i hovedstadsområdet uden at være afhængig af en bil.


De mest benyttede stationer er Lyngby, Glostrup, Buddinge og Ishøj, som alle ligger ved S-togsnettet. Det peger ifølge Hovedstandes Letbane på, at mange bruger letbanen som en del af en samlet rejse, hvor de skifter mellem forskellige former for kollektiv transport. Det kan eksempelvis være en rejse, der kombinerer S-tog og letbane eller bus og letbane.


Den første måned med drift på hele strækningen har dog været præget af driftsforstyrrelser, som i perioder har påvirket passagererne betydeligt. 


- Vi er tilfredse med, at så mange passagerer bruger Letbanen, men vi er samtidig meget opmærksomme på, at driftsforstyrrelserne har påvirket passagererne den seneste måneds tid. Det er ikke tilfredsstillende, hvis man som passager er i tvivl om, hvorvidt Letbanen kører, når man skal bruge den. Der er derfor plads til forbedringer, og det arbejder vi målrettet på, siger Søren Boysen, der er direktør for drift i Hovedstadens Letbane, og fortsætter: 


- Vi er stadig i en indkøringsperiode, og vores fokus er nu på at få erfaringerne fra den første måned omsat til en mere stabil drift og tydelig information om driftsforstyrrelser, som passagererne kan regne med i hverdagen.

Passagertal efter den første måned med drift på 
hele stræknigen mellem Ishøj og Lundtofte:

Station

Passagerer

Lyngby

67.000

Glostrup

65.000

Buddinge

36.500

Ishøj

33.000

Lyngby Centrum

32.500

Herlev

30.500

Anker Engelundsvej - DTU

27.500

Gladsaxe Trafikplads

26.500

Herlev Bymidte

25.500

Herlev Hospital

23.000

Akademivej - DTU

23.000

Glostrup Hospital - Rigshospitalet

21.000

Gladsaxe Rådhus

20.500

Vallensbæk

19.000

Lundtofte

18.000

Rødovre Nord

17.500

Kirkebjerg

17.000

Gladsaxevej

14.500

Gammelmosevej

13.500

Fortunbyen

13.000

Glostrup Nord - Hersted

11.500

Dynamovej

11.000

Brøndbyvester

9.500

Herlev Syd

9.500

Glostrup Ejby

9.000

Ishøj Strand - Arken

8.500

Rævehøjvej

6.500

Strandhaven

2.500

Delta Park

2.500

(Kilde: Hovedstadens Letbane)

Sådan tæller Letbanen passagererne:
  • Hovedstadens Letbane tæller passagerer ved hjælp af sensorer over dørene
  • Sensorerne består af et stereokamera, som automatisk registrerer og tæller passagerer ved både på- og afstigning
  • Data kan blandt andet bruges til at vise passagertal i et bestemt tog
  • Oplysningerne kan også anvendes til at forudsige fremtidige passagermønstre




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