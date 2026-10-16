- Hovedstadens nye letbane kører med dobbelt så mange passagerer som forventet

Fredag 16. oktober 2026 kl: 11:30

Samlet har over 2,3 millioner passagerer rejst med letbanen siden åbningen af den første etape sidste efterår. Frem mod 2030 ventes det daglige passagertal at stige til omkring 38.000.









- Det er glædeligt at se, at så mange allerede har taget letbanen til sig og bruger den i deres hverdag. Det er en rigtig god start og viser, at det giver mening at udbygge den kollektive trafik og skabe bedre sammenhæng mellem letbane, S-tog, busser og øvrig kollektiv trafik, siger Lars Gaardhøj (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.









Han peger på at den nye letbane i Hovedstaden binder omegnskommunerne sammen og gør det nemmere at komme rundt i hovedstadsområdet uden at være afhængig af en bil.









De mest benyttede stationer er Lyngby, Glostrup, Buddinge og Ishøj, som alle ligger ved S-togsnettet. Det peger ifølge Hovedstandes Letbane på, at mange bruger letbanen som en del af en samlet rejse, hvor de skifter mellem forskellige former for kollektiv transport. Det kan eksempelvis være en rejse, der kombinerer S-tog og letbane eller bus og letbane.









Den første måned med drift på hele strækningen har dog været præget af driftsforstyrrelser, som i perioder har påvirket passagererne betydeligt.









- Vi er tilfredse med, at så mange passagerer bruger Letbanen, men vi er samtidig meget opmærksomme på, at driftsforstyrrelserne har påvirket passagererne den seneste måneds tid. Det er ikke tilfredsstillende, hvis man som passager er i tvivl om, hvorvidt Letbanen kører, når man skal bruge den. Der er derfor plads til forbedringer, og det arbejder vi målrettet på, siger Søren Boysen, der er direktør for drift i Hovedstadens Letbane, og fortsætter:









- Vi er stadig i en indkøringsperiode, og vores fokus er nu på at få erfaringerne fra den første måned omsat til en mere stabil drift og tydelig information om driftsforstyrrelser, som passagererne kan regne med i hverdagen.



