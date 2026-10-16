Hovedstadens nye letbane kører med dobbelt så mange passagerer som forventet
Fredag 16. oktober 2026 kl: 11:30Af: Redaktionen
En måned efter åbningen af den sidste strækning på Hovedstandes Letbane mellem Rødovre Nord og Lundtofte rejste omkring 24.000 passagerer med Letbanen på en almindelig hverdag. Det var ifølge Hovedstandes Letbane dobbelt så mange som forventet
Samlet har over 2,3 millioner passagerer rejst med letbanen siden åbningen af den første etape sidste efterår. Frem mod 2030 ventes det daglige passagertal at stige til omkring 38.000.
- Det er glædeligt at se, at så mange allerede har taget letbanen til sig og bruger den i deres hverdag. Det er en rigtig god start og viser, at det giver mening at udbygge den kollektive trafik og skabe bedre sammenhæng mellem letbane, S-tog, busser og øvrig kollektiv trafik, siger Lars Gaardhøj (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.
Han peger på at den nye letbane i Hovedstaden binder omegnskommunerne sammen og gør det nemmere at komme rundt i hovedstadsområdet uden at være afhængig af en bil.
De mest benyttede stationer er Lyngby, Glostrup, Buddinge og Ishøj, som alle ligger ved S-togsnettet. Det peger ifølge Hovedstandes Letbane på, at mange bruger letbanen som en del af en samlet rejse, hvor de skifter mellem forskellige former for kollektiv transport. Det kan eksempelvis være en rejse, der kombinerer S-tog og letbane eller bus og letbane.
Den første måned med drift på hele strækningen har dog været præget af driftsforstyrrelser, som i perioder har påvirket passagererne betydeligt.
- Vi er tilfredse med, at så mange passagerer bruger Letbanen, men vi er samtidig meget opmærksomme på, at driftsforstyrrelserne har påvirket passagererne den seneste måneds tid. Det er ikke tilfredsstillende, hvis man som passager er i tvivl om, hvorvidt Letbanen kører, når man skal bruge den. Der er derfor plads til forbedringer, og det arbejder vi målrettet på, siger Søren Boysen, der er direktør for drift i Hovedstadens Letbane, og fortsætter:
- Vi er stadig i en indkøringsperiode, og vores fokus er nu på at få erfaringerne fra den første måned omsat til en mere stabil drift og tydelig information om driftsforstyrrelser, som passagererne kan regne med i hverdagen.
Passagertal efter den første måned med drift på
hele stræknigen mellem Ishøj og Lundtofte:
Station
Passagerer
Lyngby
67.000
Glostrup
65.000
Buddinge
36.500
Ishøj
33.000
Lyngby Centrum
32.500
Herlev
30.500
Anker Engelundsvej - DTU
27.500
Gladsaxe Trafikplads
26.500
Herlev Bymidte
25.500
Herlev Hospital
23.000
Akademivej - DTU
23.000
Glostrup Hospital - Rigshospitalet
21.000
Gladsaxe Rådhus
20.500
Vallensbæk
19.000
Lundtofte
18.000
Rødovre Nord
17.500
Kirkebjerg
17.000
Gladsaxevej
14.500
Gammelmosevej
13.500
Fortunbyen
13.000
Glostrup Nord - Hersted
11.500
Dynamovej
11.000
Brøndbyvester
9.500
Herlev Syd
9.500
Glostrup Ejby
9.000
Ishøj Strand - Arken
8.500
Rævehøjvej
6.500
Strandhaven
2.500
Delta Park
2.500
(Kilde: Hovedstadens Letbane)
Sådan tæller Letbanen passagererne:
- Hovedstadens Letbane tæller passagerer ved hjælp af sensorer over dørene
- Sensorerne består af et stereokamera, som automatisk registrerer og tæller passagerer ved både på- og afstigning
- Data kan blandt andet bruges til at vise passagertal i et bestemt tog
- Oplysningerne kan også anvendes til at forudsige fremtidige passagermønstre
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