Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted
Fredag 16. oktober 2026 kl: 11:14Af: Redaktionen
Blue Water Shipping A/S, der har hovedsæde i Esbjerg og aktiviteter mange syder i verden, har fornyligt hentet tre nye to-akslede sengetrailere fra Max Trailer. Trailerne har et enkelt udtræk på 5.500 mm
Om de tre nye to-akslede Max Trailer MAX510-sengetrailere:
Trailernes opbygning:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- Aftagelig svanehals
- 5 tons surring på repos
- 2 x 2 stk. kæpstokkehuller 100 x 50 mm
- Forbredningsbeslag til planker med forbredning op til 230 mm på hver side
- Forbredningsskilte
- Holder til reservehjul
- Enkelt udtræk med 5.500 mm
- Grav til baggerarm
- Løse midtbunde
- Containerlåse til 20 og 40 fods container
- 2 x 12 tons pendel-aksel med hydraulisk affjedring
Trailerne, der har en tilladt totalvægt på 47.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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