Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted

Fredag 16. oktober 2026 kl: 11:14

Om de tre nye to-akslede Max Trailer MAX510-sengetrailere:

Trailernes opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Aftagelig svanehals

5 tons surring på repos

2 x 2 stk. kæpstokkehuller 100 x 50 mm

Forbredningsbeslag til planker med forbredning op til 230 mm på hver side

Forbredningsskilte

Holder til reservehjul

Enkelt udtræk med 5.500 mm

Grav til baggerarm

Løse midtbunde

Containerlåse til 20 og 40 fods container

2 x 12 tons pendel-aksel med hydraulisk affjedring





Trailerne, der har en tilladt totalvægt på 47.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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