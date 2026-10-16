Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted

Fredag 16. oktober 2026 kl: 11:14
Af: Redaktionen

Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted

Blue Water Shipping A/S, der har hovedsæde i Esbjerg og aktiviteter mange syder i verden, har fornyligt hentet tre nye to-akslede sengetrailere fra Max Trailer. Trailerne har et enkelt udtræk på 5.500 mm

Om de tre nye to-akslede Max Trailer MAX510-sengetrailere:  
 
Trailernes opbygning:
  • Centralvange i opsvejst højstyrkestål
  • Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
  • Aftagelig svanehals
  • 5 tons surring på repos 
  • 2 x 2 stk. kæpstokkehuller 100 x 50 mm
  • Forbredningsbeslag til planker med forbredning op til 230 mm på hver side 
  • Forbredningsskilte
  • Holder til reservehjul
  • Enkelt udtræk med 5.500 mm
  • Grav til baggerarm 
  • Løse midtbunde
  • Containerlåse til 20 og 40 fods container
  • 2 x 12 tons pendel-aksel med hydraulisk affjedring

Trailerne, der har en tilladt totalvægt på 47.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele
- Dansk koncern har solgt sine affaldsaktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet
- Shipping-virksomhed tog tre to-akslede med fra Hedensted
- Lastbilchauffør fik betonelementer op på siden
- De batteri-elektriske kører frem
- 22 procent af de tunge var elektriske
- Svensk rederikoncern køber ro/ro-skib fra 1999
- Det vil påvirke vognmændenes likviditet
- Vognmand fandt en fire-akslet løsning i Hedensted
- Lastbilchauffør var påvirket af alkohol
- September bød på færre nye lastbiler
- Antallet af nyregistreringer er faldet
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst