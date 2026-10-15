Svensk rederikoncern køber ro/ro-skib fra 1999

Torsdag 15. oktober 2026 kl: 13:44

Stena Line forventer at få leveret »Somerset« senere i oktober. Når skibet har været i dok for renovering og ommaling - og det har fået sit nye navn »Stena Freighter« - forventer Stena Line at sætte skibet ind på ruten Dublin - Liverpool i december.









Stena Line oplyser, at skibet tidligere har sejlet i rederiets netværk som chartret skib.









Stena Line betjener i øjeblikket ruten Rotterdam - Harwich med to chartrede skibe »Mistral« fra Godby Shipping og »Thuleland« fra Wallenius SOL. Charteraftalerne for de to skibe udløber snart, og Stena Line vil returnere begge fartøjer til deres ejere ved udgangen af året.









Stena Line oplyser, at rederiet fortsat vil sejle med to skibe på ruten Rotterdam - Harwich, da skibene »Stena Scotia« og »Stena Hibernia« flyttes fra Det Irske Hav og ruten Dublin–Liverpool, hvor »Stena Freighter« (»Somerset«) vil afløse dem. Fragtruten mellem Dublin og Liverpool vil igen blive betjent af ét fartøj i stedet for to, som har været tilfældet det meste af 2026.









- Opkøbet giver os også mulighed for at styrke vores tilstedeværelse på ruten Rotterdam–Harwich ved at indsætte vores egne to fartøjer, »Stena Scotia« og »Stena Hibernia«, siger Magnus Lander, der er Head of Network & Business Development hos Stena Line.¨









Lidt om ro/ro-skibet »Sommerset«:

Bygget: 1999 (Flender Werft, Tyskland)

Længde: 183,4 meter

Lanemeter: 2.504





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