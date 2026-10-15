Japansk containerrederi har Kalundborg på anløbslisten

Torsdag 15. oktober 2026 kl: 14:02

Med Ocean Network Express (ONE) har to af verdens største containerrederier officiel base på Vestsjælland og dermed lettere adgang til at servicere det sjællandske marked.









Lørdag aften 3. oktober lagde containerskibet »Penang Bridge« for første gang til ved kaj 18 i Kalundborg, da blandt andet vind-, vejr- og sejlforhold havde hjulpet skibet frem, så der var foran i tidsplanen. Det betød også, at Kalundborg Havn i samarbejde med terminaloperatøren, APM Terminals, kunne påbegynde containeroperationen søndag uden ventetid.









Søndag 4. oktober efter middag kunne »Penang Bridge« sejle videre ud på sin rute - endda tidligere end planlagt –- efter et vellykket første kald i Kalundborg, som det hedder på søfartssprog, når et skib anløber en havn









Under opholdet i Kalundborg blev der også tid til at markere skibets jomfruanløb - maiden call - i Kalundborg. Det blev fejret med en platteudveksling, hvor repræsentanter fra både Kalundborg Havn og APM Terminals deltog i ceremonien sammen med kaptajnen og andre besætningsmedlemmer.









Ceremonien omkring et skibs jomfruanløb er en mangeårig maritim tradition, der er særligt kendt fra krydstogtbranchen, men som praktiseres i hele søfartsbranchen. Den markerer et skibs første anløb i en havn, og ceremonien er et symbol på det gode samarbejde og de relationer, der skabes mellem havn og rederi.

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