Japansk containerrederi har Kalundborg på anløbslisten
Torsdag 15. oktober 2026 kl: 14:02Af: Redaktionen
Verdens sjettestørste containerrederi, Ocean Network Express, der har hovedsæde i Singapore og Tokyo i Japan, rykkede i begyndelsen af oktober officielt ind på containerterminalen i Kalundborg, da et af rederiets skibe for første gang lagde til kaj i containerterminalen i Kalundborg
Med Ocean Network Express (ONE) har to af verdens største containerrederier officiel base på Vestsjælland og dermed lettere adgang til at servicere det sjællandske marked.
Lørdag aften 3. oktober lagde containerskibet »Penang Bridge« for første gang til ved kaj 18 i Kalundborg, da blandt andet vind-, vejr- og sejlforhold havde hjulpet skibet frem, så der var foran i tidsplanen. Det betød også, at Kalundborg Havn i samarbejde med terminaloperatøren, APM Terminals, kunne påbegynde containeroperationen søndag uden ventetid.
Søndag 4. oktober efter middag kunne »Penang Bridge« sejle videre ud på sin rute - endda tidligere end planlagt –- efter et vellykket første kald i Kalundborg, som det hedder på søfartssprog, når et skib anløber en havn
Under opholdet i Kalundborg blev der også tid til at markere skibets jomfruanløb - maiden call - i Kalundborg. Det blev fejret med en platteudveksling, hvor repræsentanter fra både Kalundborg Havn og APM Terminals deltog i ceremonien sammen med kaptajnen og andre besætningsmedlemmer.
Ceremonien omkring et skibs jomfruanløb er en mangeårig maritim tradition, der er særligt kendt fra krydstogtbranchen, men som praktiseres i hele søfartsbranchen. Den markerer et skibs første anløb i en havn, og ceremonien er et symbol på det gode samarbejde og de relationer, der skabes mellem havn og rederi.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Havneudbygning i Göteborg følger tidsplan
- Japansk containerrederi har Kalundborg på anløbslisten
- Svensk rederikoncern køber ro/ro-skib fra 1999
- Elektrificering og et stærkt totalberedskab er vigtige elementer
- SSFMR-Regeringen vil lægge afgifter på krydstogtskibe
- Ny kaj i Hvidesande stødte mod fortidens anlæg
- Konkurrencemyndigheder har godtkendt dansk rederikoncerns overtagelse af middelhavsrute
- Fabriksområde med havn til tunnelbyggeri kan få en ny rolle
- Den svenskflagede flåde vokser efter flere år med svag udvikling
- Trafikpolitisk gruppe besøger Indenrigs- Bolig- og Landdistriktsudvalget
- Transportbranchen løfter produktionen
- Vestmole i Hirtshals bliver bygget af Aarhus-virksomhed med selskaber blandt andet i Sverige og Polen
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!