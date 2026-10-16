Lastbilchauffør fik betonelementer op på siden

Fredag 16. oktober 2026 kl: 10:57

Opbremsningen fik lasten af betonelementer til at forskubbe sig, så de røg op på hver side af førerhuset og klemte chaufføren inde. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at lastbilchaufføren slap fra uheldet, men uheldet skabte en del kødannelse i morgentrafikken.





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