Lastbilchauffør fik betonelementer op på siden
Fredag 16. oktober 2026 kl: 10:57Af: Redaktionen
Midt- og Vestsjællands Politi skriver i sin seneste døgnrapport, at en chauffør i en lastbil med beton-elementer på ladet på vej mod nord ad Motorvej E20 ved Karlslunde fredag morgen måtte bremse kraftigt op på grund af den forankørende trafik
Opbremsningen fik lasten af betonelementer til at forskubbe sig, så de røg op på hver side af førerhuset og klemte chaufføren inde. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at lastbilchaufføren slap fra uheldet, men uheldet skabte en del kødannelse i morgentrafikken.
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