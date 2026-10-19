Sværtransport holdt på bro i Nordsverige i to uger

Mandag 19. oktober 2026 kl: 12:34

Vägverket, der svarer til Vejdirektoratet i Danmark, havde give særtransporten tilladelse til at passere broen, selvom broen var godkendt til vogntog med en totalvægt på 70 ton.









Ifølge SVT Jämtland har politiet konstateret, at særtransporten fulgte anvisningerne i tilladelsen om lav hastighed, totalvægt og chaufførens køre- og hviletider.









Vägverket oplyser, at broen fortsat vil være lukket for trafik. Der er omkørsel og etableret forbindelser med beredskabsfærger.









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