Sværtransport holdt på bro i Nordsverige i to uger
Mandag 19. oktober 2026 kl: 12:34Af: Jesper Christensen
Fredag i sidste uge kunne den sværtransport med en totalvægt på 100 ton, som 30 september fik Strömsund Broen på E45 i det nordlige Sverige til at løfte sig i den ene ende, så lastbilen nærmest hang fast på broen, komme videre
Vägverket, der svarer til Vejdirektoratet i Danmark, havde give særtransporten tilladelse til at passere broen, selvom broen var godkendt til vogntog med en totalvægt på 70 ton.
Ifølge SVT Jämtland har politiet konstateret, at særtransporten fulgte anvisningerne i tilladelsen om lav hastighed, totalvægt og chaufførens køre- og hviletider.
Vägverket oplyser, at broen fortsat vil være lukket for trafik. Der er omkørsel og etableret forbindelser med beredskabsfærger.
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