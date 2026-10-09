Lastbilchauffør kørte som spøgelsesbilist på motorvej ved Horsens

Fredag 9. oktober 2026 kl: 11:09

Politiets patruljer fik kontakt til lastbilen og fik chauffør og lastbil på rette spor mellem afkørsel 60 Vejle N og Vejle Fjord Broen.









Politiet sigtede efterfølgende chaufføren for vanvidsbilisme og tilbageholdt lastbilen, mens sagen bliver efterforsket.





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