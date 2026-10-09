Lastbilchauffør kørte som spøgelsesbilist på motorvej ved Horsens
Fredag 9. oktober 2026 kl: 11:09Af: Redaktionen
Onsdag morgen ved halv fem-tiden modtog Sydøstjyllands Politi flere anmeldelser om en spøgelsesbilist på Motorvej E45 ved afkørsel 57 Horsens S. Spøgelsesbilisten kørte i en lastbil mod syd i det nordgående spor
Politiets patruljer fik kontakt til lastbilen og fik chauffør og lastbil på rette spor mellem afkørsel 60 Vejle N og Vejle Fjord Broen.
Politiet sigtede efterfølgende chaufføren for vanvidsbilisme og tilbageholdt lastbilen, mens sagen bliver efterforsket.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Fire-akslet gardintrailer har ekstra lange gardiner
- Lastbilchauffør kørte som spøgelsesbilist på motorvej ved Horsens
- Regeringen vil afsætte 3,2 milliarder kroner til elektrificering
- Chauffør er blevet dømt for tabt metal på motorvej
- Forsvaret opretter midlertidigt militært område på havnen i Aarhus
- Polsk støtte til tysk lastbilfabrik er uforenelig med statsstøtteregler
- Transportorganisation vil have Færdselsstyrelsen til at stoppe deling af CPR-numre
- Fabrik i Normandiet har produceret lastbiler i 70 år
- Energiselskab har åbnet flere HVO-tanke
- Blodprop satte en stopper for truckcertifikat - indtil...
- Pakkedistributør bygger lagerhotel i Kolding
- Fabriksområde med havn til tunnelbyggeri kan få en ny rolle
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!