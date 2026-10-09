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Fire-akslet gardintrailer har ekstra lange gardiner

Fredag 9. oktober 2026 kl: 12:16
Af: Redaktionen

Fire-akslet gardintrailer har ekstra lange gardiner

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg gardintrailer til Vindelsbæk Transport A/S. Den nye trailer har ekstra lange gardiner og plads til 34 eur-paller

Om den nye fire-akslede Kel-Berg gardintrailer:

 Chassis-opbygning:
  • Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Galvaniseret chassis
  • Kel-Berg værktøjskasse i højre side
  • Plader på støtteben
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende

Gardin-opbygning: 
  • 400 mm manuelt hævetag
  • Ekstra længde gardiner, der indvendig lukkes med velcro i en længde på 600 mm
  • 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood
  • Bund, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg
  • 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder 2 x 15 stk. surringsringe i kantskinner
  • 3 x 6 par kæpstok-huller inklusiv kæpstokke og magasin

Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




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