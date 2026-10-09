Fire-akslet gardintrailer har ekstra lange gardiner
Fredag 9. oktober 2026 kl: 12:16Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg gardintrailer til Vindelsbæk Transport A/S. Den nye trailer har ekstra lange gardiner og plads til 34 eur-paller
Om den nye fire-akslede Kel-Berg gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Galvaniseret chassis
- Kel-Berg værktøjskasse i højre side
- Plader på støtteben
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Gardin-opbygning:
- 400 mm manuelt hævetag
- Ekstra længde gardiner, der indvendig lukkes med velcro i en længde på 600 mm
- 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood
- Bund, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder 2 x 15 stk. surringsringe i kantskinner
- 3 x 6 par kæpstok-huller inklusiv kæpstokke og magasin
Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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