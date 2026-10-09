Fire-akslet gardintrailer har ekstra lange gardiner

Fredag 9. oktober 2026 kl: 12:16

Om den nye fire-akslede Kel-Berg gardintrailer:





Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Galvaniseret chassis

Kel-Berg værktøjskasse i højre side

Plader på støtteben

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende





Gardin-opbygning:

400 mm manuelt hævetag

Ekstra længde gardiner, der indvendig lukkes med velcro i en længde på 600 mm

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood

Bund, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder 2 x 15 stk. surringsringe i kantskinner

3 x 6 par kæpstok-huller inklusiv kæpstokke og magasin





Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





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