Nye asfalttyper kan begrænse CO2-belastningen

Fredag 31. juli 2026 kl: 09:41

De tre forskellige asfalttyper skal sammen med en almindelig type asfalt lægges ud på en godt 900 meter lang strækning af Ny Esbjergvej mellem Vejlevej og den store rundkørsel nær motorvejen i slutningen af august. Herefter vil NCC og Kolding Kommune de næste år overvåge, hvordan de enkelte typer af belægning klarer belastningen fra de forskellige køretøjer på den trafikerede strækning.









- Jeg har store forventninger til dette forsøg. Vejbelægninger tegner sig for en pæn del af vores CO2-udledning. Derfor er det helt naturligt, at vi engagerer os i et udviklingsprojekt, hvor vi i samarbejde med NCC tester nye typer af belægninger, siger Tobias Jørgensen (V), der er formand for Plan- og Teknikudvalget, og fortsætter:









- Et projekt som dette kan forhåbentlig bane vej for, at vi i fremtiden kan anlægge og vedligeholde veje på en mere bæredygtig måde med lavere udledning af CO2.









En testmulighed

Hos NCC er man glade for at få mulighed for at teste de nye belægninger i stor skala under realistiske forhold.









- Vi oplever stor interesse for asfalt med lavere udledning af CO2, da både kommuner, stat og private skal efterleve ambitiøse klimamål. Efterhånden er der lavet en del forsøg i laboratorier og på mindre strækninger, men her får vi mulighed for at teste vores nye belægninger under optimale forhold på fire lange strækninger lige ved siden af hinanden, siger Morten Brask, der er Operation Specialist hos NCC.









- I gennemsnit kører godt 12.000 biler på Ny Esbjergvej hver dag, så vores nye belægning bliver virkelig testet de næste mange år, hvor vi løbende overvåger og tester, hvordan de tre nye belægninger klarer sig sammenlignet med den traditionelle asfalt, siger han videre.









Potentiale for lavere CO2-udledning

I de tre asfalttyper eksperimenteres der blandt andet med mængden af genbrugsasfalt og forskellige typer af bindemiddel. Normalt er bindemidlet et rent olieprodukt, men i forsøget benyttes blandt andet harpiks, rester fra fritureolie og et spildprodukt udvundet af rester fra papirfremstilling.









Transport af råmaterialer fylder også i CO2-regnskabet. Derfor bliver den traditionelle granit fra Norge forsøgsvis erstattet af stenmaterialer fra vestkysten, som knuses på stedet og køres direkte til asfaltfabrikken i Kolding.









NCC’s beregninger viser en reduceret CO2-udledning fra 44 procent til næsten fuld CO2-neutralitet på fremstillingen af de tre forskellige asfalttyper.









- Når vi skal vælge belægning, kigger vi naturligvis på udledningen af CO2, men flere andre faktorer spiller også ind - for eksempel holdbarhed og pris. Jeg håber, at et forsøg som dette kan være med til at udvikle nye attraktive belægninger, så vi på et oplyst grundlag får mulighed for at vælge de bedst mulige løsninger til vores veje, siger Michael Erbs.









Asfaltbelægning på en trafikeret vej som Ny Esbjergvej vil normalt holde minimum 12-15 år.





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