- Vestsjællandsk vognmandforretning har hentet fire-akslede korn tip-trailere i Østjylland

Mandag 14. september 2026 kl: 13:58

De to nye Kel-Berg trailere er med automatisk Eco-Top rullepresenning på tip-kasserne, der har et rumindhold på 61,5 kubikmeter.





Mere om de to nye fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailere:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Stigebeslag inklusiv tre meter stige i højre side

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremse og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmæk er beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade, der er beklædt med 15 mm kunststofbund, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest

To-delt oplukkelig venstre side - ca. 9.000 mm x 600 mm med lukkebeslag indvendig

De to nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Dalmose Vognmandsforretning ApS, der blev grundlagt i 1957, er i dag en del af HJ Gruppen. Dalmose Vognmandsforretning beskæftiger tre medarbejdere på kontoret og disponerer dagligt mellem 15 og 25 lastbiler.