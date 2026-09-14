Vestsjællandsk vognmandforretning har hentet fire-akslede korn tip-trailere i Østjylland
Mandag 14. september 2026 kl: 13:58Af: Redaktionen
Dalmose Vognmandsforretning ApS, der har hjemsted i Dalmose mellem Korsør og Næstved, har hentet to nye fire-akslede Kel-Berg korn tiptrailere hos Lastas i Hedensted
De to nye Kel-Berg trailere er med automatisk Eco-Top rullepresenning på tip-kasserne, der har et rumindhold på 61,5 kubikmeter.
Mere om de to nye fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Stigebeslag inklusiv tre meter stige i højre side
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremse og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmæk er beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade, der er beklædt med 15 mm kunststofbund, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest
- To-delt oplukkelig venstre side - ca. 9.000 mm x 600 mm med lukkebeslag indvendig
De to nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Dalmose Vognmandsforretning ApS, der blev grundlagt i 1957, er i dag en del af HJ Gruppen. Dalmose Vognmandsforretning beskæftiger tre medarbejdere på kontoret og disponerer dagligt mellem 15 og 25 lastbiler.
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