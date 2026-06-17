Havneselskab med tre våde og en tør havn håndterede over en million ton i maj

Onsdag 17. juni 2026 kl: 11:46

Udviklingen er ikke drevet af én dominerende godstype. Hvor det tidligere især var flydende bulk som olie i havnen i Fredericia, der trak de samlede mængder oop, er det i dag en bredere fordeling, som løfter niveauet og skaber en mere robust og balanceret forretning.









- Det er yderst positivt, at vi når over en million tons på en måned. Det er især måden, det sker på, der er interessant. I dag er det en bredere sammensætning af gods, der driver udviklingen på tværs af vores havne, og det giver et mere stabilt fundament fremadrettet, siger Rune D. Rasmussen, der er administrerende direktør i ADP A7S der ejer og driver havnene i Fredericia og Nyborg, Tørhavnen i Taulov og er hovedaktionær i Hanstholm Havn A/S, hvor Thisted Kommune er den anden ejer.









Særligt faste bulk typer fylder mere end tidligere, og der er samtidig fremgang inden for containerområdet. Samtidig er aktiviteten på Hanstholm Havn og andre nye varestrømme kommet til, hvilket bidrager til det samlede aktivitetsniveau.









Udviklingen viser en tydelig bevægelse i retning af en mere differentieret havneforretning, hvor flere segmenter understøtter aktiviteten og reducerer afhængigheden af enkelte varestrømme.









- Det er en udvikling, vi forventer fortsætter. Den hænger tæt sammen med de strategiske samarbejder og de udvidelser, vi har gennemført i ADP, som styrker vores position. Samtidig ser vi, at større og mere varierede godsmængder i stigende grad bliver fragtet til vores havne, og det understøtter udviklingen fremadrettet, siger Rune D. Rasmussen.





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